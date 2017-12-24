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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:55

  Козак-характерник написав:monobank_ua Чому ваша установа, не можу банком обізвати, порушує законодавство України? Чому дискримінують громадян України з тимчасово непідконтрольних територій? :evil:

частные "установы" берут пример с государства, которое занимает пальму первенства в вопросах дискриминации своих граждан. так что тут ничего удивительного.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:17

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Кешбек платят за мсс - исключительно за мсс, а не за категорию и не за вывеску на магазине. Название категории у вас указано условно. В оферте прописан исчерпывающий перечень мсс, по которым в разрезе данной категории платится кешбек.

Предлагаю обязать торговую точку на вывеске своего магаза, вот прям с часами работы, указывать её МСС. А курс изучения МСС ввести уже с 4го класса средней школы :idea: :mrgreen:
Здраво мыслите. Но 4 класс рано, можно где в 9 классе, как и базовые знания о финансовой грамотности.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:29

  lov2108 написав:Безусловно есть такие.
Но я уверен что 99% на этой ветке форумчан грейсовики :mrgreen:

Каждый поступает, как считает нужным в каждой конкретной ситуации.
Я понимаю, что тут многие за смс-уведомления удавятся заплатить 10-20 грн, но, иногда, если нужно, можно и пару десятков тысяч в банкомате с кредитки снять
На скрине, можно, кстати, посмотреть реакцию банка на такую операцию(приват):
Зображення
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:47

Re: Monobank

Кстати, к чему было моё последнее сообщение. Нужно считать всё в комплексе. На самом деле, 3-4% - это не так много. Раньше, в древние времена, платили за вывод собственных денег с кошелька webmoney от 7% комиссии. А кто торговал с буржуями, за вывод своих же денег с paypal, в древности, платил 25-50% комиссии. Да и вообще, те, кто занимается бизнесом, понимают, что обычно, извлечь деньги из разных частей бизнеса, не то, что не бесплатно, а дорого. Комиссии везде, где только можно. А снять наличку за 3%, ещё и в кредит, это не такой уж и плохой вариант. Эти 3%, что я потратил 9 декабря, до 9 января отобьются только на курсе доллара, т.к. свои собственные доллары я не меняю, а использую кредитные гривны
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:27

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:На самом деле, 3-4% - это не так много

Слава спонсорам, типаумеющим считать свои деньги! Слава! Слава!
Надеюсь, шо для Вас и 5-6% не так много. Не могли бы Вы каждый раз обналичивая кредитку в АТМ переводить 0.5..1% на мою Уни? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:13

  clientage написав:
  safonovstanislav написав:На самом деле, 3-4% - это не так много

Слава спонсорам, типаумеющим считать свои деньги! Слава! Слава!
Надеюсь, шо для Вас и 5-6% не так много. Не могли бы Вы каждый раз обналичивая кредитку в АТМ переводить 0.5..1% на мою Уни? :mrgreen:

На самом деле, математика проста. Снял около $735 (курс 27.2 на 9 декабря), вернуть должен буду около $730 (ориентировочный курс 28.2 на 9 января). Нужно было сделать платёж с фиксированной комиссией $50 за каждый. Вместо 2 платежей, отправил 1 на общую сумму, которой не было 9 декабря. Чистая выгода около $55. Или думаете, что экономить можно только на кешбеке?

На кешбеке от моно вы получите $14 в месяц максимум, а я получил $55 за день, просто сняв деньги с кредитки в банкомате. Так что, радуйтесь, я сэкономил в 3 раза больше денег за день, чем вы в лучшем случае сэкономите по карте моно за месяц. По-этому и пишу, что нужно всё считать

Причём, пока курс растёт, любой может экономить суммы, значительнее кешбека, просто купив сегодня то, что в завтра будет стоить дороже.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:17

Re: Monobank

а если бы я на все 100к купил 23 октября биткоинов, то уже бы на Бали под пальмой коктейль пил. Всякое бывает ))) Но нет. :(
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:23

  makor06 написав:а если бы я на все 100к купил 23 октября биткоинов, то уже бы на Бали под пальмой коктейль пил. Всякое бывает ))) Но нет. :(

Вкладываться в пирамиду за кредитные - не лучший вариант. Уж лучше тогда в казино пойти поставить весь лимит.

Но, те же подгузники для ребёнка, дешевле уж точно не станут, особенно с падением гривны. Та даже телек на стену лучше сейчас купить в кредит, чем через месяц-два за свои, но дороже на 5-20%
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 24 гру, 2017 15:24, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:23

  safonovstanislav написав:
  clientage написав:
  safonovstanislav написав:На самом деле, 3-4% - это не так много

Слава спонсорам, типаумеющим считать свои деньги! Слава! Слава!
Надеюсь, шо для Вас и 5-6% не так много. Не могли бы Вы каждый раз обналичивая кредитку в АТМ переводить 0.5..1% на мою Уни? :mrgreen:

На самом деле, математика проста. Снял около $735 (курс 27.2 на 9 декабря), вернуть должен буду около $730 (ориентировочный курс 28.2 на 9 января). Нужно было сделать платёж с фиксированной комиссией $50 за каждый. Вместо 2 платежей, отправил 1 на общую сумму, которой не было 9 декабря. Чистая выгода около $55. Или думаете, что экономить можно только на кешбеке?

На кешбеке от моно вы получите $14 в месяц максимум, а я получил $55 за день, просто сняв деньги с кредитки в банкомате. Так что, радуйтесь, я сэкономил в 3 раза больше денег за день, чем вы в лучшем случае сэкономите по карте моно за месяц. По-этому и пишу, что нужно всё считать

Причём, пока курс растёт, любой может экономить суммы, значительнее кешбека, просто купив сегодня то, что в завтра будет стоить дороже.

Ну так на 09.01. не факт что будет предположенный вами курс.
И если он будет равен или меньше чем курс на момент снятия кредитного, то на лицо убыток. Ведь 20т надо погасить. Если есть гривна для погашения- отлично, если нет - слив бакса.

П.С. А если платежи были бы по разным реквизитам как бы вы отправили один?
А если реквизиты одинаковы то непонятно впринципе зачем проводить 2 платежа.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:30

  lov2108 написав:Ну так на 09.01. не факт что будет предположенный вами курс.
И если он будет равен или меньше чем курс на момент снятия кредитного, то на лицо убыток. Ведь 20т надо погасить. Если есть гривна для погашения- отлично, если нет - слив бакса.

П.С. А если платежи были бы по разным реквизитам как бы вы отправили один?
А если реквизиты одинаковы то непонятно впринципе зачем проводить 2 платежа.

Моя точка безубыточности курс 26.24, я не верю, что курс 9 января будет ниже. Мне в курс 35 больше вериться, чем в 26.
Насчёт платежей отпишусь в личку, не хочу в открытый доступ писать
safonovstanislav
 
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