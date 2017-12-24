Додано: Нед 24 гру, 2017 13:47

Кстати, к чему было моё последнее сообщение. Нужно считать всё в комплексе. На самом деле, 3-4% - это не так много. Раньше, в древние времена, платили за вывод собственных денег с кошелька webmoney от 7% комиссии. А кто торговал с буржуями, за вывод своих же денег с paypal, в древности, платил 25-50% комиссии. Да и вообще, те, кто занимается бизнесом, понимают, что обычно, извлечь деньги из разных частей бизнеса, не то, что не бесплатно, а дорого. Комиссии везде, где только можно. А снять наличку за 3%, ещё и в кредит, это не такой уж и плохой вариант. Эти 3%, что я потратил 9 декабря, до 9 января отобьются только на курсе доллара, т.к. свои собственные доллары я не меняю, а использую кредитные гривны