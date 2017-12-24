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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:45

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Нужно было сделать платёж с фиксированной комиссией $50 за каждый. Вместо 2 платежей, отправил 1 на общую сумму, которой не было 9 декабря. Чистая выгода около $55

Ну а почему бы не найти платежи за $70, тогда б типасэкономили $75 :mrgreen:
Пока шо Вы тока планируете сэкономить 5уе 9го января. А там посмотримс :)
При этом Вы не учли потеряной прибыли от 600грн(~20уе) на протяжении месяца
Ну а с 20К оч. даже реально нарубить за мес 400..600грн кешбеку и необязательно у Мони :) И вааще, выкиньте ту бенину кредитку, особенно платиновую с грейсом 30дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:56

  clientage написав:Ну а почему бы не найти платежи за $70, тогда б типасэкономили $75 :mrgreen:

Самые дешёвые варианты, что я нашёл, это 2.8% от суммы или $50 независимо от суммы.
  clientage написав:При этом Вы не учли потеряной прибыли от 600грн(~20уе) на протяжении месяца

Учёл.
20000/27.2=$735
20600/28.2=$730
  clientage написав:Ну а с 20К оч. даже реально нарубить за мес 400..600грн кешбеку и необязательно у Мони :)

Можно зарабатывать деньги не только на банках.
  clientage написав:И вааще, выкиньте ту бенину кредитку, особенно платиновую с грейсом 30дн :mrgreen:

Она часто выручает. Нужно, например, купить что-то в интернете за 1000 грн в шараж-конторе, которая принимает только деньги на карту приватбанка. Платишь всего лишь 30 грн комиссии за перевод, экономишь час времени и 30 грн за литр бензина. Ну и в банкоматах можно деньги снимать кредитные за 3%, оставаясь в льготном периоде. Карта какого банка ещё умеет так делать?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:01

Re: Monobank

Хм, так і моня це вміє
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:06

  chipmunk написав:Хм, так і моня це вміє

Умеет, но, на 1% дороже за +30 дней льготного периода. Кому как удобней/выгодней.
safonovstanislav
 
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