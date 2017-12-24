clientage написав:
Ну а почему бы не найти платежи за $70, тогда б типасэкономили $75
Самые дешёвые варианты, что я нашёл, это 2.8% от суммы или $50 независимо от суммы.
clientage написав:
При этом Вы не учли потеряной прибыли от 600грн(~20уе) на протяжении месяца
Учёл.
20000/27.2=$735
20600/28.2=$730
clientage написав:
Ну а с 20К оч. даже реально нарубить за мес 400..600грн кешбеку и необязательно у Мони
Можно зарабатывать деньги не только на банках.
clientage написав:
И вааще, выкиньте ту бенину кредитку, особенно платиновую с грейсом 30дн
Она часто выручает. Нужно, например, купить что-то в интернете за 1000 грн в шараж-конторе, которая принимает только деньги на карту приватбанка. Платишь всего лишь 30 грн комиссии за перевод, экономишь час времени и 30 грн за литр бензина. Ну и в банкоматах можно деньги снимать кредитные за 3%, оставаясь в льготном периоде. Карта какого банка ещё умеет так делать?