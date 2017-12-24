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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:38

  sola написав:
  guntherhouse777 написав:Или в Еве 5977 по Красоте и медицине купить шоколадок с 5% кишмишем)

В Харькове у Евы покупки попадают в категорию "Химия" с 0% кэшбека :(

Это старые приматовские ПОСы чудят.
У меня и примат, и ощад идут с 5977.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:44

Re: Monobank

А Простор - краса чи хімія?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:46

  chipmunk написав:А Простор - краса чи хімія?


думаю тут тоже по городам отличается и обслуживающим банкам
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:08

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Ну и в банкоматах можно деньги снимать кредитные за 3%, оставаясь в льготном периоде. Карта какого банка ещё умеет так делать?

Может какого и умеет, но только не Привата. Вы в каком году последний раз снимали? https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna За обналичивание в банкомате или перевод кредитных денег на чей-то счет (не за покупку в магазине) - 4%. У Мони точно также.
WBR, YuriY
optimist
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:11

Re: Monobank

  optimist написав:За обналичивание в банкомате или перевод кредитных денег на чей-то счет (не за покупку в магазине) - 4%.

платинум https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... -platinum#
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:23

  IMPRINTER написав:
  chipmunk написав:А Простор - краса чи хімія?


думаю тут тоже по городам отличается и обслуживающим банкам

У меня Простор -5977 Красота и медицина.
А в приморском городке в 200 км. в том же Просторе - 5197, у Мони не фигурирующий, даже в первоначальном талмуде.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:25

  optimist написав:
  safonovstanislav написав:Ну и в банкоматах можно деньги снимать кредитные за 3%, оставаясь в льготном периоде. Карта какого банка ещё умеет так делать?

Может какого и умеет, но только не Привата. Вы в каком году последний раз снимали? https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna За обналичивание в банкомате или перевод кредитных денег на чей-то счет (не за покупку в магазине) - 4%. У Мони точно также.

Б5
guntherhouse777
 
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