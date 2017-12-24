Это старые приматовские ПОСы чудят.
У меня и примат, и ощад идут с 5977.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:38
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:44
Re: Monobank
А Простор - краса чи хімія?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:46
думаю тут тоже по городам отличается и обслуживающим банкам
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:08
Re: Monobank
Может какого и умеет, но только не Привата. Вы в каком году последний раз снимали?
WBR, YuriY
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:11
Re: Monobank
платинум
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:23
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:25
Б5
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