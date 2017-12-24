Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03

Stringer написав: тас да 2% чистыми на супермаркеты. тас да 2% чистыми на супермаркеты.

а какая дебетка какого банка даёт кешбек?

IMPRINTER написав: M-Audio написав: по Универсалу супермаркеты 5% грязными, но с лимитом 200 грн. в мес. по Универсалу супермаркеты 5% грязными, но с лимитом 200 грн. в мес.

Может, кому-то он и даёт, но у нас его тупо нет, а ехать куда-то открывать карту ради того, чтобы покупать в супермаркете на кредитные - не хочу, к тому же, могут ещё и не дать.Вот "Монобанк" как раз тем и порадовал, что отсыпал лимита больше, чем все две другие кредитки вместе, да ещё и с КБ.ПУМБ "Дбайлива".У нас, одно время, вообще кредитки не выдавали никому. Конкретно у "универсала" не пробовал получить, но, думаю, что результат был бы тот же. К тому же, это акция, а не базовые условия, и она может закончиться.