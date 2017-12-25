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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:22

Re: Monobank

  chipmunk написав:платинум https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... -platinum#

Ясно. Впрочем, мы обсуждаем массовый продукт. А так у меня есть "Максимум Готівка" от альфы, где основная фича именно 0% на снятие кредитных средств в любом банкомате (за снятие личных берут 4%, нечего глупостью заниматься, кредитная карта для кредитов), но зато столько всяких скрытых платежей при выплате этого кредита, что я ею не пользуюсь, так держу на всякий случай, хотя и плачу ежемесячно 0.1% от лимита за страховку.
WBR, YuriY
optimist
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:51

  optimist написав:
  chipmunk написав:платинум https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... -platinum#

Ясно. Впрочем, мы обсуждаем массовый продукт. А так у меня есть "Максимум Готівка" от альфы, где основная фича именно 0% на снятие кредитных средств в любом банкомате (за снятие личных берут 4%, нечего глупостью заниматься, кредитная карта для кредитов), но зато столько всяких скрытых платежей при выплате этого кредита, что я ею не пользуюсь, так держу на всякий случай, хотя и плачу ежемесячно 0.1% от лимита за страховку.

там основная фича 26% на снятую наличку и условная абонка(РКО) 3.5% от задолженности на РД :)
Да, на сумме 20К гипотетически :wink: Ваши 433грн выгоднее 600грн Платины зелёного, но нуна не провтыкать РКО :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:59

  M-Audio написав:
  guntherhouse777 написав:
  lov2108 написав:Скажу больше, эти матерые грейсовики-кешбечники расплачиваются только с кредитных карт с увеличенным грейсом и с КБ,

Ха-ха, у меня вот дебетка с 2% чистыми КБ по супемаркетам, а кредитки такой нет. Даже моня, когда предлагал супермаркеты, давал чистыми 1,8%. И куда податься?

тас да 2% чистыми на супермаркеты.
а какая дебетка какого банка даёт кешбек?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03

  Stringer написав:тас да 2% чистыми на супермаркеты.

Может, кому-то он и даёт, но у нас его тупо нет, а ехать куда-то открывать карту ради того, чтобы покупать в супермаркете на кредитные - не хочу, к тому же, могут ещё и не дать.
Вот "Монобанк" как раз тем и порадовал, что отсыпал лимита больше, чем все две другие кредитки вместе, да ещё и с КБ.

а какая дебетка какого банка даёт кешбек?
ПУМБ "Дбайлива".


  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:по Универсалу супермаркеты 5% грязными, но с лимитом 200 грн. в мес.

У нас, одно время, вообще кредитки не выдавали никому. Конкретно у "универсала" не пробовал получить, но, думаю, что результат был бы тот же. К тому же, это акция, а не базовые условия, и она может закончиться.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:34

M-Audio,
акции по КБ у всех, кроме Мони.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:12

  Уважаемый написав:
  arkavs написав:Не могу отправить р2р перевод на уни абанка. Платеж вроде проходит и следом идет отмена. Поддержка мони кивает на абанк. В абанке говорят у них ограничений нет. И действительно полчаса назад 2 аналогичных платежа прошли без проблем. Озвучиваю это моне, пишут превышен лимит на число использований карты абанка... Футбол какой-то ((( Может кто сталкивался?


Монобанк , проблема решена?
Или это на всегда?

arkavs

Скиньте в личку пожалуйста, если решилась проблема, и как?

Да. На следующий день все прошло без вопросов. Я так понимаю проблема на стороне Абанка. Почитайте последние страницы в профильной ветке Абанка. Там ввели какой-то финмониторинг. Постоянно теперь задерживают входящие платежи.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:05

В одной и той же точке расплачивался два раза первый кешбек засчитали. Второй раз нет. Это как?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:07

Re: Monobank

  Nickmess написав:Это как?

термінал той самий? і як фамілія фопа чи фірми на чеку, однакові?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:30

Да.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:35

sola У меня Ева на Сумской прошла как Красота и медецина,кешбек налили
югин
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