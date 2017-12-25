|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2017 12:22
Ясно. Впрочем, мы обсуждаем массовый продукт. А так у меня есть "Максимум Готівка" от альфы, где основная фича именно 0% на снятие кредитных средств в любом банкомате (за снятие личных берут 4%, нечего глупостью заниматься, кредитная карта для кредитов), но зато столько всяких скрытых платежей при выплате этого кредита, что я ею не пользуюсь, так держу на всякий случай, хотя и плачу ежемесячно 0.1% от лимита за страховку.
WBR, YuriY
-
optimist
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2017 12:51
optimist написав:
Ясно. Впрочем, мы обсуждаем массовый продукт. А так у меня есть "Максимум Готівка" от альфы, где основная фича именно 0% на снятие кредитных средств в любом банкомате (за снятие личных берут 4%, нечего глупостью заниматься, кредитная карта для кредитов), но зато столько всяких скрытых платежей при выплате этого кредита, что я ею не пользуюсь, так держу на всякий случай, хотя и плачу ежемесячно 0.1% от лимита за страховку.
там основная фича 26% на снятую наличку и условная абонка(РКО) 3.5% от задолженности на РД
Да, на сумме 20К гипотетически
Ваши 433грн выгоднее 600грн Платины зелёного, но нуна не провтыкать РКО
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 22834
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:59
M-Audio написав: guntherhouse777 написав: lov2108 написав:
Скажу больше, эти матерые грейсовики-кешбечники расплачиваются только с кредитных карт с увеличенным грейсом и с КБ,
Ха-ха, у меня вот дебетка с 2% чистыми КБ по супемаркетам, а кредитки такой нет. Даже моня, когда предлагал супермаркеты, давал чистыми 1,8%. И куда податься?
тас да 2% чистыми на супермаркеты.
а какая дебетка какого банка даёт кешбек?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7072
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03
Stringer написав:
тас да 2% чистыми на супермаркеты.
Может, кому-то он и даёт, но у нас его тупо нет, а ехать куда-то открывать карту ради того, чтобы покупать в супермаркете на кредитные - не хочу, к тому же, могут ещё и не дать.
Вот "Монобанк" как раз тем и порадовал, что отсыпал лимита больше, чем все две другие кредитки вместе, да ещё и с КБ.
а какая дебетка какого банка даёт кешбек?
ПУМБ "Дбайлива".
IMPRINTER написав: M-Audio написав:
по Универсалу супермаркеты 5% грязными, но с лимитом 200 грн. в мес.
У нас, одно время, вообще кредитки не выдавали никому. Конкретно у "универсала" не пробовал получить, но, думаю, что результат был бы тот же. К тому же, это акция, а не базовые условия, и она может закончиться.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1056
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:34
M-Audio,
акции по КБ у всех, кроме Мони.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2017 19:12
Уважаемый написав: arkavs написав:
Не могу отправить р2р перевод на уни абанка. Платеж вроде проходит и следом идет отмена. Поддержка мони кивает на абанк. В абанке говорят у них ограничений нет. И действительно полчаса назад 2 аналогичных платежа прошли без проблем. Озвучиваю это моне, пишут превышен лимит на число использований карты абанка... Футбол какой-то ((( Может кто сталкивался?
Монобанк , проблема решена?
Или это на всегда?
arkavs
Скиньте в личку пожалуйста, если решилась проблема, и как?
Да. На следующий день все прошло без вопросов. Я так понимаю проблема на стороне Абанка. Почитайте последние страницы в профильной ветке Абанка. Там ввели какой-то финмониторинг. Постоянно теперь задерживают входящие платежи.
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 440 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:05
В одной и той же точке расплачивался два раза первый кешбек засчитали. Второй раз нет. Это как?
-
Nickmess
-
-
- Повідомлень: 3340
- З нами з: 16.12.09
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:07
Nickmess написав:
Это как?
термінал той самий? і як фамілія фопа чи фірми на чеку, однакові?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:30
Да.
-
Nickmess
-
-
- Повідомлень: 3340
- З нами з: 16.12.09
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:35
sola У меня Ева на Сумской прошла как Красота и медецина,кешбек налили
-
югин
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|