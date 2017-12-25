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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:27

  Son of Sun написав:чтобы совсем ничего не платить

п.3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:38

  BBC написав:Спонсорам банков слава! А где они зарабатывают играя на битке или казино, бизнесе не столь важно.

их в цирк бесплатно пускаютЗображення

viewtopic.php?p=4225054#p4225054
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:17

Горох компеснує на кешбек тільки за готівкове поповнення в терміналі приватбанку чи через састосунок моні теж буде компесація?
root
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:21

  root написав:Горох компеснує на кешбек тільки за готівкове поповнення в терміналі приватбанку чи через састосунок моні теж буде компесація?

Можно ответить так:
Цссс, не спугніть нового спонсора пікнічка, а то банку нічим буде мені платити кешбек за прочитані книжки! :))))
А можно и по человечески:
Только через терминал.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:27

  arkavs написав:Цссс, не спугніть нового спонсора пікнічка, а то банку нічим буде мені платити кешбек за прочитані книжки! )))
А можно и по человечески:
Только через терминал.


Я би не образився за таке ;)

Дякую.
root
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:25

  Мизантрóп написав:их в цирк бесплатно пускают
viewtopic.php?p=4225054#p4225054

А причем ваше сообщение к ссылке на моё? Если 5500 грн за 3 билета в цирк - это для вас бесплатно, то, о, великий, для меня это существенные деньги. И, да, я не позволю каким-то шароёжникам не пускать мою семью на представление, только из-за того, что их билеты в формате pdf с моего телефона почему-то не открывались. Нужно знать свои права и их отстаивать. Ну, а бесплатно, вам могут только дать под зад, потом догнать и ещё раз дать.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57

  safonovstanislav написав:
  chipmunk написав:Хм, так і моня це вміє

Умеет, но, на 1% дороже за +30 дней льготного периода. Кому как удобней/выгодней.

Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:00

  curiousobro написав:
  safonovstanislav написав:
  chipmunk написав:Хм, так і моня це вміє

Умеет, но, на 1% дороже за +30 дней льготного периода. Кому как удобней/выгодней.

Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.

Тут ещё нуна учитывать, шо у зелёной платины ВСЕГДА есть +30дн грейса. Там грейс на каждую трату. Но эт чиста для спонсоров некое утешение :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:08

  clientage написав:
  curiousobro написав:Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.

Тут ещё нуна учитывать, шо у зелёной платины ВСЕГДА есть +30дн грейса. Там грейс на каждую трату. Но эт чиста для спонсоров некое утешение :)


У привата банкоматы на каждом углу в отличии от альфы. А не в родных устанешь снимать такую сумму.
Вообще стратегия имеет права на жизнь если сидишь 100% в валюте.
Хотя как по мне лучше возможная упущенная курсовая выгода от наличия дебетной гривневой карты (счета), чем явный вле:т на проценты при снятии с кредитки.
Но тут каждому свое: .
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:10

не пугаем спонсора,пусть радует

  clientage написав:Но эт чиста для спонсоров некое утешение


Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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