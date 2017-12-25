Додано: Вів 26 гру, 2017 16:25

Мизантрóп написав: их в цирк бесплатно пускают

viewtopic.php?p=4225054#p4225054 их в цирк бесплатно пускают

А причем ваше сообщение к ссылке на моё? Если 5500 грн за 3 билета в цирк - это для вас бесплатно, то, о, великий, для меня это существенные деньги. И, да, я не позволю каким-то шароёжникам не пускать мою семью на представление, только из-за того, что их билеты в формате pdf с моего телефона почему-то не открывались. Нужно знать свои права и их отстаивать. Ну, а бесплатно, вам могут только дать под зад, потом догнать и ещё раз дать.