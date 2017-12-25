Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:27
Son of Sun написав:
чтобы
совсем ничего
не платить
п.3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 26 гру, 2017 14:38
BBC написав:
Спонсорам банков слава! А где они зарабатывают играя на битке или казино, бизнесе не столь важно.
их в цирк бесплатно пускают
viewtopic.php?p=4225054#p4225054
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 956
З нами з: 03.12.14
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:17
Горох компеснує на кешбек тільки за готівкове поповнення в терміналі приватбанку чи через састосунок моні теж буде компесація?
root
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:21
root написав:
Горох компеснує на кешбек тільки за готівкове поповнення в терміналі приватбанку чи через састосунок моні теж буде компесація?
Можно ответить так:
Цссс, не спугніть нового спонсора пікнічка, а то банку нічим буде мені платити кешбек за прочитані книжки!
)))
А можно и по человечески:
Только через терминал.
arkavs
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:27
arkavs написав:
Цссс, не спугніть нового спонсора пікнічка, а то банку нічим буде мені платити кешбек за прочитані книжки! )))
А можно и по человечески:
Только через терминал.
Я би не образився за таке
Дякую.
root
Повідомлень: 558
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Додано: Вів 26 гру, 2017 16:25
А причем ваше сообщение к ссылке на моё? Если 5500 грн за 3 билета в цирк - это для вас бесплатно, то, о, великий, для меня это существенные деньги. И, да, я не позволю каким-то шароёжникам не пускать мою семью на представление, только из-за того, что их билеты в формате pdf с моего телефона почему-то не открывались. Нужно знать свои права и их отстаивать. Ну, а бесплатно, вам могут только дать под зад, потом догнать и ещё раз дать.
safonovstanislav
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Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57
safonovstanislav написав: chipmunk написав:
Хм, так і моня це вміє
Умеет, но, на 1% дороже за +30 дней льготного периода. Кому как удобней/выгодней.
Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.
curiousobro
Повідомлень: 557
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1
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:00
curiousobro написав: safonovstanislav написав: chipmunk написав:
Хм, так і моня це вміє
Умеет, но, на 1% дороже за +30 дней льготного периода. Кому как удобней/выгодней.
Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.
Тут ещё нуна учитывать, шо у зелёной платины ВСЕГДА есть +30дн грейса. Там грейс на каждую трату. Но эт чиста для спонсоров некое утешение
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:08
clientage написав: curiousobro написав:
Тогда выгоднее взять альфу ЭКО.
Там те же 30 дней, но прОцент в итоге за снятие нала будет не больше 2.2% за месяц.
Тут ещё нуна учитывать, шо у зелёной платины ВСЕГДА есть +30дн грейса. Там грейс на каждую трату. Но эт чиста для спонсоров некое утешение
У привата банкоматы на каждом углу в отличии от альфы. А не в родных устанешь снимать такую сумму.
Вообще стратегия имеет права на жизнь если сидишь 100% в валюте.
Хотя как по мне лучше возможная упущенная курсовая выгода от наличия дебетной гривневой карты (счета), чем явный вле:т на проценты при снятии с кредитки.
Но тут каждому свое: .
Aps
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:10
clientage написав:
Но эт чиста для спонсоров некое утешение
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 956
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