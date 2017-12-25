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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:18

  clientage написав:Тут ещё нуна учитывать, шо у зелёной платины ВСЕГДА есть +30дн грейса. Там грейс на каждую трату. Но эт чиста для спонсоров некое утешение :)

Не знал.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:47

  Aps написав: У привата банкоматы на каждом углу в отличии от альфы. А не в родных устанешь снимать такую сумму.


У Альфы сейчас банкоматов заметно прибавилось (в разы!). Называются "Укрсоцбанк".
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