Пополняете с визы альфа-банка?
У меня на одном сайте тоже есть такая проблема. С их мастерами такой проблемы нет. И на других сайтах такой проблемы не замечал (вот моня будет вторым )
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:07
Пополняете с визы альфа-банка?
У меня на одном сайте тоже есть такая проблема. С их мастерами такой проблемы нет. И на других сайтах такой проблемы не замечал (вот моня будет вторым )
Всё IMHO
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:11
Re: Monobank
С Визы Альфы как раз проходит.
Есть еще Мастер от БТА - на ней такая проблема проявляется.
Skiw
Додано: Сер 27 гру, 2017 20:41
Re: Monobank
у меня такое было месяца три назад когда я пытался пополнить карту Востока с карты БМа, БМ говорил, что приходит запрос с неправильным CVV, а Восток утверждал, что это проблемы в УПЦ по картам БМа, пришлось перегонять транзитом через Приват тогда ещё и не было никаких проблем, а напрямую сколько ни пробовал - не получалось...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 20:54
velvet
на Восток с карт без 3д слицца практически невозможно ... процессинг его определяет как мошенический сайт и идет отлуп.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14
Re: Monobank
так у Альфы нет 3д, а я пополнял Восток с её карт...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:17
с альфы тоже через раз.
обычно первый раз пропускает и алла сразу лочит карту. второй раз уже не идет.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:22
IMPRINTER Четыре раза пробовал сегодня вечером переводить с Альфы на Моню - не идет. И поддержка Альфы звонила(через 2 сек после отказа) и сам потом звонил. Неправильный СВВ код. Вылечил отключением СВВ кода в МАБе. После успешного перевода включил снова. Мастер кард дебитка.
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:36
Дык всегда вроде так было с аллой.
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:42
поначалу,первую неделю,потом работало,сбоев не замечено пока.Погорелец и пенс обе деб,МС,проверки CVC2 не отключались.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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