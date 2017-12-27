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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:07

  Skiw написав:Уже не раз замечаю, что при пополнении через приложение картой другого банка, иногда у меня выпадает ошибка, КЦ банка эмитента говорит, что в запросе пришёл неправильный CVV.

Пополняете с визы альфа-банка?
У меня на одном сайте тоже есть такая проблема. С их мастерами такой проблемы нет. И на других сайтах такой проблемы не замечал (вот моня будет вторым :-) )
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:11

Re: Monobank

С Визы Альфы как раз проходит.
Есть еще Мастер от БТА - на ней такая проблема проявляется.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:41

Re: Monobank

  Skiw написав:Уже не раз замечаю, что при пополнении через приложение картой другого банка, иногда у меня выпадает ошибка, КЦ банка эмитента говорит, что в запросе пришёл неправильный CVV.

При этом через другие системы (например в Альфу), с этой карты проходит без проблем.
Пробовал с Альфовской карты перевести - всё ок.
У кого-то такое было или это моя индивидуальная проблема ?

у меня такое было месяца три назад когда я пытался пополнить карту Востока с карты БМа, БМ говорил, что приходит запрос с неправильным CVV, а Восток утверждал, что это проблемы в УПЦ по картам БМа, пришлось перегонять транзитом через Приват тогда ещё и не было никаких проблем, а напрямую сколько ни пробовал - не получалось...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:54

velvet

на Восток с карт без 3д слицца практически невозможно ... процессинг его определяет как мошенический сайт и идет отлуп.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:на Восток с карт без 3д слицца практически невозможно ... процессинг его определяет как мошенический сайт и идет отлуп.

так у Альфы нет 3д, а я пополнял Восток с её карт...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:17

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:на Восток с карт без 3д слицца практически невозможно ... процессинг его определяет как мошенический сайт и идет отлуп.

так у Альфы нет 3д, а я пополнял Восток с её карт...


с альфы тоже через раз.
обычно первый раз пропускает и алла сразу лочит карту. второй раз уже не идет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:22

IMPRINTER Четыре раза пробовал сегодня вечером переводить с Альфы на Моню - не идет. И поддержка Альфы звонила(через 2 сек после отказа) и сам потом звонил. Неправильный СВВ код. Вылечил отключением СВВ кода в МАБе. После успешного перевода включил снова. Мастер кард дебитка.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:36

  lel написав:IMPRINTER Четыре раза пробовал сегодня вечером переводить с Альфы на Моню - не идет. И поддержка Альфы звонила(через 2 сек после отказа) и сам потом звонил. Неправильный СВВ код. Вылечил отключением СВВ кода в МАБе. После успешного перевода включил снова. Мастер кард дебитка.

Дык всегда вроде так было с аллой.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:42

  curiousobro написав:
  lel написав:IMPRINTER Четыре раза пробовал сегодня вечером переводить с Альфы на Моню - не идет. И поддержка Альфы звонила(через 2 сек после отказа) и сам потом звонил. Неправильный СВВ код. Вылечил отключением СВВ кода в МАБе. После успешного перевода включил снова. Мастер кард дебитка.

Дык всегда вроде так было с аллой.

поначалу,первую неделю,потом работало,сбоев не замечено пока.Погорелец и пенс обе деб,МС,проверки CVC2 не отключались.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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