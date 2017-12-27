Хотите снова удлинить грейс на месяц?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:46
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:04
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:15
Искатель
Попросили не открывать , потому что ваши знакомые увидели бы все что вам написали в ленте в этой группе, а им эта информация врядли нужна - и тогда бы уже отписались от вас )). Поток сообщений первый месяц был огромный просто. Присоединится к бете уже нельзя , потому что уже зарелизились . Бету получают только те , кто согласились остаться в ней и терпеть все глюки и баги. Если пару тысяч осталось то хорошо, потому что много вышло из беты и скачало стабильную версию.
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