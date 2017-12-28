RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:05

  Vorlon написав:Погасил банку долг за ноябрь и всё: программа перестала работать - "Ошибка приложения". Пробовал уже с десяток раз :(

У меня тоже, правда ничего не гасил. Но уже работает.
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:12

  Vorlon написав:Погасил банку долг за ноябрь и всё: программа перестала работать - "Ошибка приложения". Пробовал уже с десяток раз :(


Так пишет когда интернета нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 18.05.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:19

Фантом была проблема,уже починили,у меня заработало
awm111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 534
З нами з: 17.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:34

  Vorlon написав:Погасил банку долг за ноябрь и всё: программа перестала работать - "Ошибка приложения". Пробовал уже с десяток раз :(


Скормил, не жалея тапки, айбоксу нал. Моне понравилось, подтвердил пушем.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:57

Пришел возврат за автобусные билеты. Кеш-бек стал отрицательным.
Чем это чревато? Или этот счет ни на что не влияет?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12336
З нами з: 12.08.10
Подякував: 973 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 282283284285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2845)
29.12.2017 07:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.