У меня тоже, правда ничего не гасил. Но уже работает.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:05
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:12
Так пишет когда интернета нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:34
Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:57
Пришел возврат за автобусные билеты. Кеш-бек стал отрицательным.
Чем это чревато? Или этот счет ни на что не влияет?
Щось мені з ТАС "щастить"
реклама
|