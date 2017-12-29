Я готовий занести, якщо 100% гарантують, що 90% від суми депо наллють..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:00
Я готовий занести, якщо 100% гарантують, що 90% від суми депо наллють..
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 30 гру, 2017 05:40
Если уж чистить лед, то ранее имеющиеся у Вас карты подойдут поболе Мони.
Но, кстати, забыл сказать. Забирал с примата окончившиеся вкусные годовые $депо. И пока оформляли-фотали, девочки рассказали, что
с 1-го квартала прихват запускает программу с КБ, но нюансов не знают пока.
ПС. А карты Мони есть у кажого сотрудника в отделении, включая кассира, и не по одной на семью))
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