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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:00

  Lazer88 написав:
Козак-характерник написав:monobank_ua Дайте кредитний ліміт дончанам! :evil:

Занеси на депо універсалу пів біточка, їм буде легше думати :)

Я готовий занести, якщо 100% гарантують, що 90% від суми депо наллють.. 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 05:40

  maxim2014 написав:Вчера все-таки забрал карту сабжа... Налили лимит в 50к (в принципе - не интересен... в привате вон самостоятельно понизил до 1к что бы руки не чесались).
А теперь расскажите плз что полезного в ней есть (при условии что уже есть уни привата и карбон от укрсоца, делюкс от укрсиба и прокредит), или только лед со стекла чистить пойдет?

Если уж чистить лед, то ранее имеющиеся у Вас карты подойдут поболе Мони.

Но, кстати, забыл сказать. Забирал с примата окончившиеся вкусные годовые $депо. И пока оформляли-фотали, девочки рассказали, что
с 1-го квартала прихват запускает программу с КБ, но нюансов не знают пока.
ПС. А карты Мони есть у кажого сотрудника в отделении, включая кассира, и не по одной на семью))
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 284285286287
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