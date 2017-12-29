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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:28

Re: Monobank

Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?

Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:43

  N0mad написав:Мизантрóп то есть, начисляется больше, чем написано в условиях? Прикольненько... тогда надо быстро удалять наши изыскания и пользоваться, пока не обнаружили :wink:

с чего Вы сделали вывод,что больше?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:10

Мизантрóп
О, похоже, что это я читать не умею. :wink: Перечитал https://www.monobank.com.ua/faq/deposit ... #question5 - действительно, берётся минимум за день, а не за месяц.
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:25

N0mad даже проверить успеете за завтра ))
https://www.monobank.com.ua/umovy
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:12

Re: Monobank

stryzhko написав:
Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?

Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.
Сумму с превышением сняло без комиссии?
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:56

  N0mad написав:Мизантрóп
О, похоже, что это я читать не умею. :wink: Перечитал https://www.monobank.com.ua/faq/deposit ... #question5 - действительно, берётся минимум за день, а не за месяц.

Минимум за месяц это раньше было.
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:03

Computer только Бетам 1 ноября за октябрь
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:38

  stryzhko написав:
Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?

Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.

Поддержка говорит, что больше нельзя, чем указана в приложении. Может с суммы привышения пойдет комисс?
Карта любая или только по которой долг?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:02

Re: Monobank

DIRQL написав:Сумму с превышением сняло без комиссии?

Звичайно. Вона була більшою за рекомендовану суму та не перевищувала ліміт, який додав моно до основного.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:02

Re: Monobank

Только на карту с долгом, без комиссии. Можно немного больше, чем в приложении. Пробуйте. Приложение само скажет насколько больше.
arkavs
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