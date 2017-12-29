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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:28
Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?
Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.
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stryzhko
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Додано: Суб 30 гру, 2017 15:43
N0mad написав:Мизантрóп
то есть, начисляется больше, чем написано в условиях? Прикольненько... тогда надо быстро удалять наши изыскания и пользоваться, пока не обнаружили
с чего Вы сделали вывод,что больше?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 30 гру, 2017 17:10
Мизантрóп
О, похоже, что это я читать не умею.
Перечитал https://www.monobank.com.ua/faq/deposit ... #question5
- действительно, берётся минимум за день, а не за месяц.
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N0mad
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Додано: Суб 30 гру, 2017 17:25
N0mad
даже проверить успеете за завтра ))https://www.monobank.com.ua/umovy
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 30 гру, 2017 19:12
stryzhko написав:
Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?
Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.
Сумму с превышением сняло без комиссии?
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Додано: Суб 30 гру, 2017 19:56
Минимум за месяц это раньше было.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:03
Computer только Бетам 1 ноября за октябрь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:38
stryzhko написав:
Vorlon написав:По акции оплаты кредита в другом банке - правильно я понимаю, что сумму можно выбрать любую, но не более той, что предложена банком в приложении?
Будь-яку. Я вводив більшу від запропонованої( десь на 20% вдалося) доки додаток дозволяв підтвердити активністю кнопки.
Поддержка говорит, что больше нельзя, чем указана в приложении. Может с суммы привышения пойдет комисс?
Карта любая или только по которой долг?
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anikola13
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