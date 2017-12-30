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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:10

шота моня %% на остаток не платит ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:44

IMPRINTER дык 1-го с
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:45

  Мизантрóп написав:IMPRINTER дык 1-го с


б-ть .. из-за мони не могу закрыть финансовый год :twisted:
все уже за все заплатили ... даже пшек прощальные ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 30 гру, 2017 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:47

  arkavs написав:Только на карту с долгом, без комиссии. Можно немного больше, чем в приложении. Пробуйте. Приложение само скажет насколько больше.


А мне сказали в поддержке, что можно отправлять на любую карту, по которой есть долг.

Кто-то отправлял? Показывает ли комиссию при формировании платежа?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:49

Re: Monobank

ygn написав:
  arkavs написав:Только на карту с долгом, без комиссии. Можно немного больше, чем в приложении. Пробуйте. Приложение само скажет насколько больше.


А мне сказали в поддержке, что можно отправлять на любую карту, по которой есть долг.

Кто-то отправлял? Показывает ли комиссию при формировании платежа?
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:03

  DIRQL написав:А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...


Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.

А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.

Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:11

  ygn написав:
  DIRQL написав:А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...


Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.

А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.

Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?

Почему все говорят про Приват. Сумму которую мне нарисовали у меня была неделю назад в Тасе. Но то было неделю назад, а сейчас то она в два раза меньшая. И сколько переводить?
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:19

Re: Monobank

pavyak написав:И сколько переводить?

Стільки дозволить додаток-кіт)) Мені +20% подарував)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 08:49

  ygn написав:
  DIRQL написав:А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...


Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.

А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.

Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?


Информацию по задолженности нам предоставляет УБКИ ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 08:49

  ygn написав:
  DIRQL написав:А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...


Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.

А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.

Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?


Информацию по задолженности нам предоставляет УБКИ ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Представник банку
 
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