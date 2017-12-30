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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 21:10
шота моня %% на остаток не платит ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:44
IMPRINTER дык 1-го с
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:45
Мизантрóп написав:IMPRINTER
дык 1-го с
б-ть .. из-за мони не могу закрыть финансовый год
все уже за все заплатили ... даже пшек прощальные ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 30 гру, 2017 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:47
arkavs написав:
Только на карту с долгом, без комиссии. Можно немного больше, чем в приложении. Пробуйте. Приложение само скажет насколько больше.
А мне сказали в поддержке, что можно отправлять на любую карту, по которой есть долг.
Кто-то отправлял? Показывает ли комиссию при формировании платежа?
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ygn
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:49
ygn написав: arkavs написав:
Только на карту с долгом, без комиссии. Можно немного больше, чем в приложении. Пробуйте. Приложение само скажет насколько больше.
А мне сказали в поддержке, что можно отправлять на любую карту, по которой есть долг.
Кто-то отправлял? Показывает ли комиссию при формировании платежа?
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
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DIRQL
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Додано: Суб 30 гру, 2017 22:03
DIRQL написав:
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.
А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.
Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?
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ygn
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:11
ygn написав: DIRQL написав:
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.
А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.
Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?
Почему все говорят про Приват. Сумму которую мне нарисовали у меня была неделю назад в Тасе. Но то было неделю назад, а сейчас то она в два раза меньшая. И сколько переводить?
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pavyak
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:19
pavyak написав:И сколько переводить?
Стільки дозволить додаток-кіт)) Мені +20% подарував)
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stryzhko
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Додано: Нед 31 гру, 2017 08:49
ygn написав: DIRQL написав:
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.
А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.
Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?
Информацию по задолженности нам предоставляет УБКИ
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0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Нед 31 гру, 2017 08:49
ygn написав: DIRQL написав:
А мне поддержка сказала, что можно только ту сумму, которая была в предложении...
Да, сумму, указанную в предложении. Но сейчас посмотрел, что при попытке оплатить выдает уже другую сумму (текущую задолженность по Приватбанку). Они периодически запрашивают либо УБКИ, либо Приватбанк о текущей задолженности.
А интересно, они что онлайн видят задолженность в Привате? Как часто они историю обновляют? Как-то странно все это.
Кто-нибудь просветит? Кто-то платил на карту другого банка? Пропускают ли платеж, берут ли комиссию?
Информацию по задолженности нам предоставляет УБКИ
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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monobank_ua
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- З нами з: 31.10.17
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