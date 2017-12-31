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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:19

Re: Monobank

Люди жаловались на киевский Спорт мастер, что он - не одежда и обувь, а развлечения.
я как раз на "поразвлечься" и рассчитываю.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:23

Новорічне привітання Монє!

monobank_ua Бажаю Монє, щоб панянки давали йому так, як він дає донецько-львівському козаку кредитного ліміта! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:44

Козак-характерник Ви є злая чєлавєка! ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:49

  Козак-характерник написав:
  chipmunk написав:Козак-характерник Ви є злая чєлавєка! ;)

Ні, я добрий! :P А Моня - справжнісінький жид... :P


Знаючи Вашу "карму" Моня Вас не підпускає за три-девять земель :wink:
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:12

Re: Monobank

Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.
alex_2013
 
Повідомлень: 152
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:19

  alex_2013 написав:Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.


Мы уже работаем над этим, осталось не долго :)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:31

  alex_2013 написав:Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.

Зачем? Таська даёт 2% (Виика) или 1% (Б5) на все оплаты в интете (в т.ч. и Портмоне), всегда, на постоянной основе, а не по храхфику :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:08

Re: Monobank

Таська зло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:41

любое зло мона использовать в своих корыстных целях с любовью для окружающих :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:50

Re: Monobank

  Козак-характерник написав:Бажаю Монє, щоб панянки давали йому так, як він дає донецько-львівському козаку кредитного ліміта!


Моня ж жіночого роду?
що ви тут наплутали, КХ, шампана вже б'є? :)
greenozon
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