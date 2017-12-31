я как раз на "поразвлечься" и рассчитываю.Люди жаловались на киевский Спорт мастер, что он - не одежда и обувь, а развлечения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:19
Re: Monobank
я как раз на "поразвлечься" и рассчитываю.
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:23
Новорічне привітання Монє!
monobank_ua Бажаю Монє, щоб панянки давали йому так, як він дає донецько-львівському козаку кредитного ліміта!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:44
Козак-характерник Ви є злая чєлавєка!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:49
Знаючи Вашу "карму" Моня Вас не підпускає за три-девять земель
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:12
Re: Monobank
Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:19
Мы уже работаем над этим, осталось не долго
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:31
Зачем? Таська даёт 2% (Виика) или 1% (Б5) на все оплаты в интете (в т.ч. и Портмоне), всегда, на постоянной основе, а не по храхфику
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:08
Re: Monobank
Таська зло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:41
любое зло мона использовать в своих корыстных целях с любовью для окружающих
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:50
Re: Monobank
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