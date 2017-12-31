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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:54
Кто-нибудь делал покупки в Днепровском Спортмастере (возле Моста), какой МСС? Православный или богопротивный?
Сам себе отвечу - "Развлечения и спорт".
Таська даёт
не всем.
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Кащей
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Додано: Нед 31 гру, 2017 20:03
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 31 гру, 2017 20:16
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 31 гру, 2017 20:55
clientage написав: alex_2013 написав:
Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.
Зачем? Таська даёт 2% (Виика) или 1% (Б5) на все оплаты в интете (в т.ч. и Портмоне), всегда, на постоянной основе, а не по храхфику
Фарсик 2,4%
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pavyak
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Додано: Нед 31 гру, 2017 21:19
greenozon написав: Козак-характерник написав:
Бажаю Монє, щоб панянки давали йому так, як він дає донецько-львівському козаку кредитного ліміта!
Моня ж жіночого роду?
що ви тут наплутали, КХ, шампана вже б'є?
Розкрита причина поспішного бігства козака з рідної домівки!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 31 гру, 2017 21:28
Церковь - это мошенники. Посредников у бога нет и не должно быть. Цель посредников - это нажива.
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Kevin
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