Сам себе отвечу - "Развлечения и спорт".Кто-нибудь делал покупки в Днепровском Спортмастере (возле Моста), какой МСС? Православный или богопротивный?
не всем.Таська даёт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:54
Re: Monobank
Сам себе отвечу - "Развлечения и спорт".
не всем.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:03
амен
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:16
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:55
Додано: Нед 31 гру, 2017 21:19
Розкрита причина поспішного бігства козака з рідної домівки!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 31 гру, 2017 21:28
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