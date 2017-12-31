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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:54

Re: Monobank

Кто-нибудь делал покупки в Днепровском Спортмастере (возле Моста), какой МСС? Православный или богопротивный?
Сам себе отвечу - "Развлечения и спорт".
Таська даёт
не всем.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:03

амен

  clientage написав:любое зло мона использовать в своих корыстных целях с любовью для окружающих :mrgreen:

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:16

  greenozon написав:Моня ж жіночого роду?
що ви тут наплутали, КХ, шампана вже б'є? :)

:shock: :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:55

  clientage написав:
  alex_2013 написав:Очень не хватает автоплатежей.
Задумаюсь о слезании с Портмоне, если появятся тут.

Зачем? Таська даёт 2% (Виика) или 1% (Б5) на все оплаты в интете (в т.ч. и Портмоне), всегда, на постоянной основе, а не по храхфику :)

Фарсик 2,4%
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:19

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Бажаю Монє, щоб панянки давали йому так, як він дає донецько-львівському козаку кредитного ліміта!


Моня ж жіночого роду?
що ви тут наплутали, КХ, шампана вже б'є? :)

Розкрита причина поспішного бігства козака з рідної домівки!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:28

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:любое зло мона использовать в своих корыстных целях с любовью для окружающих :mrgreen:

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Церковь - это мошенники. Посредников у бога нет и не должно быть. Цель посредников - это нажива.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:44

  pavyak написав:Фарсик 2,4%

Это кто?
N0mad
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:47

  N0mad написав:
  pavyak написав:Фарсик 2,4%

Это кто?

Бывший Барсик, у некоторых Скунс.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:55

  pavyak написав:Фарсик 2,4%

Только от 100 гривен и по кредиткам, которые уже не получить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:16

  Vorlon написав:
  pavyak написав:Фарсик 2,4%

Только от 100 гривен и по кредиткам, которые уже не получить...

Фарсик и по дебеткам 2,415% кеш-бек дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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