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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:54

  BBC написав:
  Vorlon написав:
  pavyak написав:Фарсик 2,4%

Только от 100 гривен и по кредиткам, которые уже не получить...

Фарсик и по дебеткам 2,415% кеш-бек дает.

Это какие?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:00

  Яша написав:
  BBC написав:Фарсик и по дебеткам 2,415% кеш-бек дает.

Это какие?

http://www.forward-bank.com/cards/autor ... old-promo/
pavyak
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А Максовый купо
н, кажется , можно купить только до полуночи.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:41

  BBC написав:Фарсик и по дебеткам 2,415% кеш-бек дает.

Надеюсь, вам не надо напоминать, что платить кредитками с меньшим кэшбеком в большинстве случаев всё равно выгоднее? И не забудьте про повышенный процент (1,5%) за конвертацию у данной карты.

P.S. Есть она у меня, кстати, в коллекции. До сих пор не активировал. И теперь уже не уверен - сделаю ли это в будущем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 01:04

Кредиты закрыл с монокарты, книги купил.
С Новым годом!!!
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