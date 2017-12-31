Это какие?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 22:54
Додано: Нед 31 гру, 2017 23:00
Додано: Нед 31 гру, 2017 23:41
Надеюсь, вам не надо напоминать, что платить кредитками с меньшим кэшбеком в большинстве случаев всё равно выгоднее? И не забудьте про повышенный процент (1,5%) за конвертацию у данной карты.
P.S. Есть она у меня, кстати, в коллекции. До сих пор не активировал. И теперь уже не уверен - сделаю ли это в будущем...
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