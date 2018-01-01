Додано: Пон 01 січ, 2018 19:26

Сегодня при общении с поддержкой беседа дошла до того, что оператор отключил Viber аккаунт и мне пришло сообщение - аккаунт больше не подключен к вайбер , напишите смс и всё это после того ,как я хотела выяснить на каком основании мне начислили проценты за пользование кредитным лимитом, когда он был погашен в срок до 31.12.2017, а как оказалось я не погасила 11 копеек и мне начислили проценты на всю сумму в размере 3.2%, а не на остаток который не погашен. Теперь я хочу закрыть карту с такой работой банка, который обманывает своих клиентов и не желает отвечать на вопросы клиентов.

p.s.Процент за пользование кредитным лимитом считается каждый день от дня как взяли деньги с карты.

Если кто знает как подать жалобу на работу оператора и банка - напишите.