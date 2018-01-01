|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 16:59
Flamingo написав: clientage написав:
Т.е. таки договорились эти два брата-акробата
Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили
. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют
. Приват скурвился окончательно
Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:38
klug написав: Flamingo написав:
Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили
. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют
. Приват скурвился окончательно
Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.
Спасибо Капитан Очевидность
!
Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)". Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:09
У меня через мои платежи на 3й рабочий день деньги упали на Моню и Тасю.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:26
Сегодня при общении с поддержкой беседа дошла до того, что оператор отключил Viber аккаунт и мне пришло сообщение - аккаунт больше не подключен к вайбер , напишите смс и всё это после того ,как я хотела выяснить на каком основании мне начислили проценты за пользование кредитным лимитом, когда он был погашен в срок до 31.12.2017, а как оказалось я не погасила 11 копеек и мне начислили проценты на всю сумму в размере 3.2%, а не на остаток который не погашен. Теперь я хочу закрыть карту с такой работой банка, который обманывает своих клиентов и не желает отвечать на вопросы клиентов.
p.s.Процент за пользование кредитным лимитом считается каждый день от дня как взяли деньги с карты.
Если кто знает как подать жалобу на работу оператора и банка - напишите.
-
ooekc2017
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:49
ooekc2017
В мене в жовтні місяці за 2,4 грн неповернутих в грейс коштів (якоби я не доглянув) примат нарахував 1 200, я був в шоці, нічого зараз буду обачніший, кричіть не кричіть нічого не дасть, якось банкірам потрібно жити, я змирився, не шкода своїх нервів - судіться.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:58
melkh, ooekc2017
, а чо -- трудно вовремя всё вернуть с точностью до копейки?
Вам тут пенять нуна ток на себя
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 22915
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1881 раз.
- Подякували: 2574 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:02
ooekc2017 написав:
Сегодня при общении с поддержкой беседа дошла до того, что оператор отключил Viber аккаунт и мне пришло сообщение - аккаунт больше не подключен к вайбер , напишите смс и всё это после того ,как я хотела выяснить на каком основании мне начислили проценты за пользование кредитным лимитом, когда он был погашен в срок до 31.12.2017, а как оказалось я не погасила 11 копеек и мне начислили проценты на всю сумму в размере 3.2%, а не на остаток который не погашен. Теперь я хочу закрыть карту с такой работой банка, который обманывает своих клиентов и не желает отвечать на вопросы клиентов.
p.s.Процент за пользование кредитным лимитом считается каждый день от дня как взяли деньги с карты.
Если кто знает как подать жалобу на работу оператора и банка - напишите.
Вы не выполнили условие льготного периода, так бывает. Гасите теперь в 0 и пользуйтесь дальше внимательнее.
Вам оператор дал исчерпывающий ответ почему начислены проценты, но вы видимо продолжали настаивать на своей мнимой правоте.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 7981
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 1243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03
ooekc2017 вы не выполнили условия договора, а виноват в вашей глупости почему то банк... Отличная логика )
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:23
Что-то с математикой у моно не играет, долг на конец декабря 600, 5% от долга - 92. Это по какой формуле?
-
Lazer88
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:32
Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав:
Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили
. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют
. Приват скурвился окончательно
Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом
, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.
Спасибо Капитан Очевидность
!
Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)"
. Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий.
Я просто не знаю, як зробити для вас ще очевиднішим очевидне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|