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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:59

  Flamingo написав:
  clientage написав:Т.е. таки договорились эти два брата-акробата :)

Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили :(. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют :(. Приват скурвился окончательно :x

Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:38

  klug написав:
  Flamingo написав:Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили :(. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют :(. Приват скурвился окончательно :x

Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.

Спасибо Капитан Очевидность ;)!
Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)". Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:09

У меня через мои платежи на 3й рабочий день деньги упали на Моню и Тасю.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:26

Сегодня при общении с поддержкой беседа дошла до того, что оператор отключил Viber аккаунт и мне пришло сообщение - аккаунт больше не подключен к вайбер , напишите смс и всё это после того ,как я хотела выяснить на каком основании мне начислили проценты за пользование кредитным лимитом, когда он был погашен в срок до 31.12.2017, а как оказалось я не погасила 11 копеек и мне начислили проценты на всю сумму в размере 3.2%, а не на остаток который не погашен. Теперь я хочу закрыть карту с такой работой банка, который обманывает своих клиентов и не желает отвечать на вопросы клиентов.
p.s.Процент за пользование кредитным лимитом считается каждый день от дня как взяли деньги с карты.
Если кто знает как подать жалобу на работу оператора и банка - напишите.
ooekc2017
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:49

ooekc2017

В мене в жовтні місяці за 2,4 грн неповернутих в грейс коштів (якоби я не доглянув) примат нарахував 1 200, я був в шоці, нічого зараз буду обачніший, кричіть не кричіть нічого не дасть, якось банкірам потрібно жити, я змирився, не шкода своїх нервів - судіться.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:58

melkh, ooekc2017, а чо -- трудно вовремя всё вернуть с точностью до копейки?
Вам тут пенять нуна ток на себя 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:02

Monobank

  ooekc2017 написав:Сегодня при общении с поддержкой беседа дошла до того, что оператор отключил Viber аккаунт и мне пришло сообщение - аккаунт больше не подключен к вайбер , напишите смс и всё это после того ,как я хотела выяснить на каком основании мне начислили проценты за пользование кредитным лимитом, когда он был погашен в срок до 31.12.2017, а как оказалось я не погасила 11 копеек и мне начислили проценты на всю сумму в размере 3.2%, а не на остаток который не погашен. Теперь я хочу закрыть карту с такой работой банка, который обманывает своих клиентов и не желает отвечать на вопросы клиентов.
p.s.Процент за пользование кредитным лимитом считается каждый день от дня как взяли деньги с карты.
Если кто знает как подать жалобу на работу оператора и банка - напишите.


Вы не выполнили условие льготного периода, так бывает. Гасите теперь в 0 и пользуйтесь дальше внимательнее.

Вам оператор дал исчерпывающий ответ почему начислены проценты, но вы видимо продолжали настаивать на своей мнимой правоте.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03

ooekc2017 вы не выполнили условия договора, а виноват в вашей глупости почему то банк... Отличная логика )
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:23

Re: Monobank

Что-то с математикой у моно не играет, долг на конец декабря 600, 5% от долга - 92. Это по какой формуле? :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:32

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:Не знаю о чем они договорились но сегодня по сделаному платежу через П24 на карту Мони, деньги с приватовской карты списались, но на Моню не поступили :(. В квитанции стоит дата валютирования 03.01.18. Но они же не СЭПом его шлют :(. Приват скурвился окончательно :x

Залежить від того, що конкретно за платіж ви робили. Якщо слали СЕПом, то буде відправлено СЕПом. Ваш кеп.

Спасибо Капитан Очевидность ;)!
Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)". Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий. :(

Я просто не знаю, як зробити для вас ще очевиднішим очевидне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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