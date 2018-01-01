Додано: Вів 02 січ, 2018 10:12

Sungsam написав: я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка

А подскажите какая версия у бета-тестеров сейчас последняя.Потому как мне тоже в свое время (в октябре) приходило приглашение и ссылка для установки беты - но в то время мой Андроид был ниже 2.4 . Позже из гугл-плея была установлена та версия Мони что там была (по крайней мере она грузилась не по ссылке из письма а из обычного поиска гугла), но меня смущает, что на иконке под белой надписью "Mono" на черном фоне присутсвует красная полоска с надписью "beta". Повторюсь устанавливалась самая простая версия и к бета-тестерам отношения не имею. Поэтому и спрашиваю какая версия сейчас у "бет" стоит.