Коли відійдете від свят підкажіть, будь-ласка, як правильно "переїхати" на новий мобільний телефон, зберігши саме бета-версію додатка? 1. Так - я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка 2. Коли дивлюсь розділ "Мої додатки" - відображається посилання на "звичайну" версію додатка (https://play.google.com/store/apps/deta ... tband.mono) 3. Так - я й надалі хочу залишитись бета-тестером
Коли відійдете від свят підкажіть, будь-ласка, як правильно "переїхати" на новий мобільний телефон, зберігши саме бета-версію додатка? 1. Так - я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка 2. Коли дивлюсь розділ "Мої додатки" - відображається посилання на "звичайну" версію додатка (https://play.google.com/store/apps/deta ... tband.mono) 3. Так - я й надалі хочу залишитись бета-тестером
Flamingo написав:Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)". Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий.
Я просто не знаю, як зробити для вас ще очевиднішим очевидне.
Буду благодарен подсказке как сделать так чтобы платеж ПБ=>Моня проходил мгновенно (можно в личку) с минимальным комиссом (не более 3 грн.). И да хочу заметить, что это был аналогичный платеж через тот самый шаблон, который по крайней мере еще в начале декабря таки заходил на Моню мгновенно - тогда еще без комиссии в 3 грн. Просто с тех пор не было потребности в переводе ПБ=>Моня и вероятно мною что-то было упущено, хотя форум мною читался ежедневно
Sungsam написав:я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка
А подскажите какая версия у бета-тестеров сейчас последняя. Потому как мне тоже в свое время (в октябре) приходило приглашение и ссылка для установки беты - но в то время мой Андроид был ниже 2.4 . Позже из гугл-плея была установлена та версия Мони что там была (по крайней мере она грузилась не по ссылке из письма а из обычного поиска гугла), но меня смущает, что на иконке под белой надписью "Mono" на черном фоне присутсвует красная полоска с надписью "beta". Повторюсь устанавливалась самая простая версия и к бета-тестерам отношения не имею. Поэтому и спрашиваю какая версия сейчас у "бет" стоит.