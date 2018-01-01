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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:47

Re: Monobank

Шановний monobank_ua!

Коли відійдете від свят підкажіть, будь-ласка, як правильно "переїхати" на новий мобільний телефон, зберігши саме бета-версію додатка?
1. Так - я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка
2. Коли дивлюсь розділ "Мої додатки" - відображається посилання на "звичайну" версію додатка (https://play.google.com/store/apps/deta ... tband.mono)
3. Так - я й надалі хочу залишитись бета-тестером :)

Дякую!
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:01

  clientage написав:melkh, ooekc2017, а чо -- трудно вовремя всё вернуть с точностью до копейки?
Вам тут пенять нуна ток на себя 8) :P

Зачем Вы Так? скажем спасибо "коллегам.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:05

  Sungsam написав:Шановний monobank_ua!

Коли відійдете від свят підкажіть, будь-ласка, як правильно "переїхати" на новий мобільний телефон, зберігши саме бета-версію додатка?
1. Так - я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка
2. Коли дивлюсь розділ "Мої додатки" - відображається посилання на "звичайну" версію додатка (https://play.google.com/store/apps/deta ... tband.mono)
3. Так - я й надалі хочу залишитись бета-тестером :)

Дякую!

Вы в бете, пока отдельно не откажитесь.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:57

ooekc2017 Напишите,пожалуйста, нам на почту info@monobank.com.ua, для возможности разбора данной ситуации. Будем благодарны Вам за обратную связь.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:13

Sungsam Напишіть, будь ласка, на пошту info@monobank.com.ua, вирішимо це питання)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:48

  klug написав:
  Flamingo написав:Платеж как обычно был через "Мои платежи" по шаблону "Универсал Банк ПАО (Пополнение карт)". Служба поддержки П24, кстати, на вопрос "Где деньги" - минут 10 их усиленно искала, потом прислала ссылку на регламент платежей до 3 рабочих дней. При этом прямо написали, что до 3х рабочих дней надо начинать считать только с завтрашнего дня - потому как сегодняшний день - не рабочий. :(

Я просто не знаю, як зробити для вас ще очевиднішим очевидне.

Буду благодарен подсказке как сделать так чтобы платеж ПБ=>Моня проходил мгновенно (можно в личку) с минимальным комиссом (не более 3 грн.). И да хочу заметить, что это был аналогичный платеж через тот самый шаблон, который по крайней мере еще в начале декабря таки заходил на Моню мгновенно - тогда еще без комиссии в 3 грн. Просто с тех пор не было потребности в переводе ПБ=>Моня и вероятно мною что-то было упущено, хотя форум мною читался ежедневно :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:09

  Lazer88 написав:Что-то с математикой у моно не играет, долг на конец декабря 600, 5% от долга - 92. Это по какой формуле? :)

5% от задолженности на 1 декабря: +- 18к грн.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:12

Re: Monobank

  Sungsam написав:я бета-тестер, і на моєму поточному телефоні встановлено (і регулярно оновлюється) саме бета-версію додатка

А подскажите какая версия у бета-тестеров сейчас последняя.
Потому как мне тоже в свое время (в октябре) приходило приглашение и ссылка для установки беты - но в то время мой Андроид был ниже 2.4 . Позже из гугл-плея была установлена та версия Мони что там была (по крайней мере она грузилась не по ссылке из письма а из обычного поиска гугла), но меня смущает, что на иконке под белой надписью "Mono" на черном фоне присутсвует красная полоска с надписью "beta". Повторюсь устанавливалась самая простая версия и к бета-тестерам отношения не имею. Поэтому и спрашиваю какая версия сейчас у "бет" стоит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:17

Flamingo Последняя версия beta для Android 1.10.1-mono
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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