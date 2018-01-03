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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:42
maxim2014 написав:
Спросил в топике Прокредита, уточню и тут. card2card переводы кто-то делал на карты Прокредита? У всех заходит часа через пол, или это только мне так везет? Карта "новая" (уже не на процессинге ПУМБы).
про кредит не для физиков и Точка
никому не верю
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