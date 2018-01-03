про кредит не для физиков и Точка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:42
про кредит не для физиков и Точка
никому не верю
Додано: Чет 04 січ, 2018 01:19
Додано: Чет 04 січ, 2018 07:49
Но быстрее заходит через 2620
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:01
Re: Monobank
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:27
Да это он просто чтобы беседу поддержать
viewtopic.php?p=4256637#p4256637
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