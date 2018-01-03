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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:42

  maxim2014 написав:Спросил в топике Прокредита, уточню и тут. card2card переводы кто-то делал на карты Прокредита? У всех заходит часа через пол, или это только мне так везет? Карта "новая" (уже не на процессинге ПУМБы).
про кредит не для физиков и Точка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 01:19

  Мизантрóп написав:
  Інкогніто написав:Реквизиты пополнения через котловой модно посмотреть в приложении свойствах карты

а не котловой -в подписанной анкете


В поддержке сказали не слать


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Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 07:49

  Інкогніто написав:
  Мизантрóп написав:
  Інкогніто написав:Реквизиты пополнения через котловой модно посмотреть в приложении свойствах карты

а не котловой -в подписанной анкете


В поддержке сказали не слать


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Но быстрее заходит через 2620
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:01

Re: Monobank

  sens написав:про кредит не для физиков и Точка

Смотря что физикам от банка надо :).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:27

  Amid написав:
  sens написав:про кредит не для физиков и Точка

Смотря что физикам от банка надо :).

Да это он просто чтобы беседу поддержать :D
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maxim2014
 
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