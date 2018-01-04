А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:25
А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:55
А по рахунку в ТАС коли пройшло? зразу чи на наступний день?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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