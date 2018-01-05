А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:25
А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:55
А по рахунку в ТАС коли пройшло? зразу чи на наступний день?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:04
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:38
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:15
Re: Monobank
заказал uklon во Львове (такси) 1 грн для авторизации списалась как такси и вернулась, первая поездка обозначилась как Днепро Спорт и развлечения нажаловался в вайбер вторая поездка через час прошла с кешбеком .
Вопрос может ли списание через мобильное приложение проходить каждый раз по разным категориям ? следующий раз будет с \ без кеш бека ? или пока не закажу не узнаю
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:24
у мони появился серьезный конкурент по кеш-беку
Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa, за формулою: Visa Classic - 2% від суми оплати, Visa Gold - 3% від суми оплати, Visa Platinum - 5% від суми оплати, Visa Infinite - 7% від суми оплати.
за все и без говноограничений.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:30
Так там фантики, а у мони деньги...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:32
там абслютно ликвидные фантики - это вам не УкрсоцШоппинг Клуб
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:40
и очень даже похоже, шо без последствий для боязливых субсидантофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:48
Вот это я понимаю - КЕШБЕК!
А не какие-то там заявленные средние 1,2% кешбека на все траты в среднем по Монобанку
Да и 7% маловато, если бы 20% (Как в Ашане у СБРФ недавно)
Даёшь офшор-карту с кешбеком всех налогов!
Всё IMHO
реклама
|