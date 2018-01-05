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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:25

А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:55

  guntherhouse777 написав:А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.


А по рахунку в ТАС коли пройшло? зразу чи на наступний день?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:04

  Betis_ck написав:
  guntherhouse777 написав:А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.


А по рахунку в ТАС коли пройшло? зразу чи на наступний день?

Лично у меня с Тасей Mono->WC 02.01.2018 13:50, проводка 04.01.2018 :mrgreen:
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:38

  Betis_ck написав:
  guntherhouse777 написав:А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.


А по рахунку в ТАС коли пройшло? зразу чи на наступний день?

По счету на следующий день зашёл.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:15

Re: Monobank

заказал uklon во Львове (такси) 1 грн для авторизации списалась как такси и вернулась, первая поездка обозначилась как Днепро Спорт и развлечения нажаловался в вайбер вторая поездка через час прошла с кешбеком .
Вопрос может ли списание через мобильное приложение проходить каждый раз по разным категориям ? следующий раз будет с \ без кеш бека ? или пока не закажу не узнаю
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:24

у мони появился серьезный конкурент по кеш-беку

Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa, за формулою: Visa Classic - 2% від суми оплати, Visa Gold - 3% від суми оплати, Visa Platinum - 5% від суми оплати, Visa Infinite - 7% від суми оплати.

за все и без говноограничений.

https://bonus.eximb.com/
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:30

  IMPRINTER написав:за все и без говноограничений.

https://bonus.eximb.com/

Так там фантики, а у мони деньги...
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:32

  sola написав:
  IMPRINTER написав:за все и без говноограничений.

https://bonus.eximb.com/

Так там фантики, а у мони деньги...


там абслютно ликвидные фантики - это вам не УкрсоцШоппинг Клуб
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:40

  IMPRINTER написав:
  sola написав:
  IMPRINTER написав:за все и без говноограничений.

https://bonus.eximb.com/

Так там фантики, а у мони деньги...


там абслютно ликвидные фантики - это вам не УкрсоцШоппинг Клуб

и очень даже похоже, шо без последствий для боязливых субсидантофф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:48

  IMPRINTER написав:у мони появился серьезный конкурент по кеш-беку

Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг, які здійснюються у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa, за формулою: Visa Classic - 2% від суми оплати, Visa Gold - 3% від суми оплати, Visa Platinum - 5% від суми оплати, Visa Infinite - 7% від суми оплати.

за все и без говноограничений.

https://bonus.eximb.com/


Вот это я понимаю - КЕШБЕК!

А не какие-то там заявленные средние 1,2% кешбека на все траты в среднем по Монобанку

Да и 7% маловато, если бы 20% :D (Как в Ашане у СБРФ недавно)

Даёшь офшор-карту с кешбеком всех налогов!
Всё IMHO
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