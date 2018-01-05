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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:00
Вкладчик1234 написав:
Вот это я понимаю - КЕШБЕК!
Тю... Посмотрел - эффекта ВАУ не возникло. Кредиток со льготным периодом я так понимаю нет? На дебетках % на остаток нет? Абонплата за карты есть? И чем выше класс - тем дороже?
И разве это действительно выгодно? Не надо ведь наверное объяснять, что дебетка с 2% процентами на всё проиграет кредитке того же ТАСа? Тем более вееру кредиток
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:04
Vorlon написав:
Не надо ведь наверное объяснять, что дебетка с 2% процентами на всё проиграет кредитке того же ТАСа?
Вы взяли самый нижний порог. Думаю заинтересованные метят на 5-7% кешбека по дебетке
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:06
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
Вот это я понимаю - КЕШБЕК!
Тю... Посмотрел - эффекта ВАУ не возникло. Кредиток со льготным периодом я так понимаю нет? На дебетках % на остаток нет? Абонплата за карты есть? И чем выше класс - тем дороже?
И разве это действительно выгодно? Не надо ведь наверное объяснять, что дебетка с 2% процентами на всё проиграет кредитке того же ТАСа? Тем более вееру кредиток
есть кредлитка с льготным периодорм тоже
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:10
IMPRINTER написав:
есть кредлитка с льготным периодорм тоже
Тогда вариант. Быстро поискал по сайту - не нашёл. Наверное плохо смотрел. Только для зарплатников что-то с небольшим лимитом видел...
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:11
Вкладчик1234 написав:
Думаю заинтересованные метят на 5-7% кешбека по дебетке
Прошу огласить абонплаты по этим картам
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:17
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
Думаю заинтересованные метят на 5-7% кешбека по дебетке
Прошу огласить абонплаты по этим картам
У условно-бесплатных карт для депозитчиков никаких др. плат за обслуживание нет. Ну кроме выпуска допок.
Однако карты пополняются по б/н с комисс 1%, налом - нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:18
clientage
по депо-картам безнал зачисляется с комиссом ...
это неудобно. тут надо открывать платную карту чтоб было бесплатное зачисление и платное снятие
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:18
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
есть кредлитка с льготным периодорм тоже
Тогда вариант. Быстро поискал по сайту - не нашёл. Наверное плохо смотрел. Только для зарплатников что-то с небольшим лимитом видел...
Лежит у меня на полочке, уже 7 месяцев, почти без движения. Думаю скорее всего там и останется. Лимита в 10т. как раз хватит один раз в Ашан за сертификатом сходить.
Но зачисление безнала на неё бесплатно. А с нее на дебетку в ИБ по моему тоже бесплатно.
Востаннє редагувалось pavyak
в П'ят 05 січ, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:19
pavyak написав: Vorlon написав: IMPRINTER написав:
есть кредлитка с льготным периодорм тоже
Тогда вариант. Быстро поискал по сайту - не нашёл. Наверное плохо смотрел. Только для зарплатников что-то с небольшим лимитом видел...
Лежит у меня на полочке, уже 7 месяцев, почти без движения. Думаю скорее всего там и останется. Лимита в 10т. как раз хватит один раз в Ашан за сертификатом сходить.
Кредитка пополняется СЭПом нашару. Виза?\
Клиент может подключиь к Бонусу до 5 карт, в т.чю и чужие
ПС. Алее. эт ветка Мони. не путайте меня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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