Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:18

clientage



по депо-картам безнал зачисляется с комиссом ...

это неудобно. тут надо открывать платную карту чтоб было бесплатное зачисление и платное снятие

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