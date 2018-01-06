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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:08

  guntherhouse777 написав:А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.

А что за спецпредложение такое? Как им воспользоваться?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:38

  chel_v_valenkah написав:
  guntherhouse777 написав:А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.

А что за спецпредложение такое? Как им воспользоваться?

Погасить кредитку в другом банке с кредитных средств Мони.
По сути увеличить грейс.

Нажать на предложенное.
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 303304305306
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