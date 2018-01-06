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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:08
guntherhouse777 написав:
А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
А что за спецпредложение такое? Как им воспользоваться?
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chel_v_valenkah
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Додано: Суб 06 січ, 2018 20:38
chel_v_valenkah написав: guntherhouse777 написав:
А я сегодня воспользовался спецпредложением от Мони: заслал деньги на Б5. +50% от предложенного.
Тася все увидела мгновенно.
А что за спецпредложение такое? Как им воспользоваться?
Погасить кредитку в другом банке с кредитных средств Мони.
По сути увеличить грейс.
Нажать на предложенное.
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guntherhouse777
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