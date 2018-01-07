Додано: Нед 07 січ, 2018 22:39

gonzo



откуда прибыль?

тока от негресовиков.

интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...

шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...

айбоксы и т.п. - аналогично ...

расходы огромные ... а что в доходах?

несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.

а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.

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