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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 18:57

  IMPRINTER написав:
  gonzo написав:http://финбаланс.ком.юа/images/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B7_2.JPG

за 11 месяцев пока в плюсе, посмотрим за декабрь, может и правда олени перекрывают?


это вы универсал рассматриваете .. а я про проект Монобанк

в плане фин результатов отдельно моно не увидим, пока тигипко в целом не в минусе
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 19:35

  IMPRINTER написав:clientage

покажите гороху, что на вас можно зарабатывать ... у них и так убытки .. математики же ждали, что средний кешбек будет 1,2%, а он 5%

У меня 500 грн со ста баксов и 10к улетело гасить грейс в другой банк)))
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:39

gonzo

откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.
а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:51

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:вложили в проект свои личные ..

...ну не обязательно...там может оказаться , через некоторое время некий "серый кардинал"...)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:54

  -VICTOR- написав:
  IMPRINTER написав:вложили в проект свои личные ..

...ну не обязательно...там может оказаться , через некоторое время некий "серый кардинал"...)


Дуб старший тоже вроде отсуслил ...
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:09

  IMPRINTER написав:
  -VICTOR- написав:
  IMPRINTER написав:вложили в проект свои личные ..

...ну не обязательно...там может оказаться , через некоторое время некий "серый кардинал"...)


Дуб старший тоже вроде отсуслил ...

СЛТ теж відкрито у долі, навіть торгова марка у співвласності, тому гроші є. Але ніхто з вищезгаданих у благочинності помічений не був.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:25

klug

ну и я про это ... щас набивают клиентскую базу - поэтому работают в убыток .. а вот когда начнут работь уже не в демо-режиме думю там комисс на комисс будет ...
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:29

  IMPRINTER написав:klug

ну и я про это ... щас набивают клиентскую базу - поэтому работают в убыток .. а вот когда начнут работь уже не в демо-режиме думю там комисс на комисс будет ...

ну тогда вся база и посваливает, пока условия норм юзаем на полную
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:34

  gonzo написав:
  IMPRINTER написав:klug

ну и я про это ... щас набивают клиентскую базу - поэтому работают в убыток .. а вот когда начнут работь уже не в демо-режиме думю там комисс на комисс будет ...

ну тогда вся база и посваливает, пока условия норм юзаем на полную


ну почему ... народ привыкнет к удобству пополнить телефончик одной кнопочкой кинуть денюжку знакомому ... ну будет на 1-2 грн. платить больше ... я думаю на это и рассчет - приучить, а потом обложить )
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:43

Re: Monobank

Ну 1-2 грн смириться можно, особенно если удобно
maxim2014
 
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