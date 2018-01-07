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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:56

  IMPRINTER написав:gonzo

откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.
а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.


Банк выдал уже несколько десятков тысяч карт. Фейсбук захлёбывался, пока фонтан не прикрыли, от визгов "какая хорошая карточка, я теперь ее всюду куда не попади сую и в банкоматы в том числе". Так что как сказал когда то Гороховский мне -"Вас 1%". А их "оленей" большинство. Так что его расчет скорее всего верен.
pavyak
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