IMPRINTER написав:gonzo
откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.
а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.
Банк выдал уже несколько десятков тысяч карт. Фейсбук захлёбывался, пока фонтан не прикрыли, от визгов "какая хорошая карточка, я теперь ее всюду куда не попади сую и в банкоматы в том числе". Так что как сказал когда то Гороховский мне -"Вас 1%". А их "оленей" большинство. Так что его расчет скорее всего верен.