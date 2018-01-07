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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:56

  IMPRINTER написав:gonzo

откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.
а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.


Банк выдал уже несколько десятков тысяч карт. Фейсбук захлёбывался, пока фонтан не прикрыли, от визгов "какая хорошая карточка, я теперь ее всюду куда не попади сую и в банкоматы в том числе". Так что как сказал когда то Гороховский мне -"Вас 1%". А их "оленей" большинство. Так что его расчет скорее всего верен.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:16

  IMPRINTER написав:откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? ...


Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.

Пока что товарищи из экс-привата подтвердили, что очень хорошо знают чем подкормить клиента, в том числе в хорошем смысле - что нужно сделать, чтобы было привлекательно. Другие ленились, а эти сделали. Браво и спасибо!

Но рентабельность никто не отменял, так что я тоже не думаю, что демо-режим будет бесконечным или даже продолжительным.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:30

  maxim2014 написав:Ну 1-2 грн смириться можно, особенно если удобно

дорого
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:56

Re: Monobank

monobank_ua написав:
  Faceless написав:Вопрос: если поступившее предложение превышает текущий лимит, то лимит будет повышен автоматически при согласии рефинансировать кредитку другого банка, или сначала нужно запросить увеличение лимита?


В предложении отправляется сразу информация о том, что банк готов увеличить лимит :)


Итого, что вышло по факту:
Был лимит Мони 15000, их которых немного заюзано
Предложено рефинансировать 30+ кгрн другой карты
Сразу на все 30+ не вышло, выдавало ошибку в момент попытки блокировки 50 коп на целевой карте, пробовал несколько раз.
Если повторно зайти в предложение, уже можно было поставить только сумму равную остатку лимита.
Повысить лимит на моне не дали
Погасил на весь остаток лимита - все прошло ок, моня тут же докинул лимита чуть сверху

Рекомендую Вику рефинансить :)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:44

  Esq написав:Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.

Ну я например занес на остаток. Потому что хранить всё на привате жим-жим, особенно когда читаешь каждый день новости, то счета блокируют, то закон никак гарант не подпишет. Как-то это мутно всё. Поэтому половину сбережений закинул моньке. И кешбеком пользуюсь, и процент капает. Удобно.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:46

  sailed написав:
  Esq написав:Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.

Ну я например занес на остаток. Потому что хранить всё на привате жим-жим, особенно когда читаешь каждый день новости, то счета блокируют, то закон никак гарант не подпишет. Как-то это мутно всё. Поэтому половину сбережений закинул моньке. И кешбеком пользуюсь, и процент капает. Удобно.


монька тоже любит лочить ... там же та же приматовская школа - не забывайте
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:58

Re: Monobank

  sailed написав:Ну я например занес на остаток
у меня одна Монька без кредлима борется за свободные бабки с АллойЗображення
ти не один,з 1+1©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:09

  IMPRINTER написав:gonzo

откуда прибыль?
тока от негресовиков.
интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...
шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...
айбоксы и т.п. - аналогично ...
расходы огромные ... а что в доходах?
несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки.
а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.


Ну я повинен сказати, що у групі бета-тестерів (тобто апріорі розумніших людей, які обрали моню свідомо) % спонсорів зашкалює. Про "лайфхаки" в стилі "зОчем знімати з карти ФОПа Примату бабло під 0,75%, якщо можна відправити на моню і зняти за 0,5%" я мовчу - їх там дофіга. Так що стратегія Гороха очевидна - побільше набрати клієнтської бази, благо Тігіпок бабло на кред ліміти підганяє без обмежень, і за рахунок оленів вийти для початку в 0. А проект збитковий однозначно. Кешбек, безкоштовні сенди і безкоштовне поповнення влітають Гороху явно не у 1,2%, а у всі 7%.... Ексім навпаки, ггг :mrgreen:
І якщо Моня платить Айбоксу 0,5% і Примату 0,5%, невже важко домовитися з Ізею за ті ж 0,5%? Терміналів повно, для оленів було б дуже зручно :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:11

Re: Monobank

  Nighthawk написав:І якщо Моня платить Айбоксу 0,5% і Примату 0,5%, невже важко домовитися з Ізею за ті ж 0,5%? Терміналів повно, для оленів було б дуже зручно

А Изя 1% хочет. Гы-гы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:25

  clientage написав:
  Nighthawk написав:І якщо Моня платить Айбоксу 0,5% і Примату 0,5%, невже важко домовитися з Ізею за ті ж 0,5%? Терміналів повно, для оленів було б дуже зручно

А Изя 1% хочет. Гы-гы :mrgreen:


изя 2,2% хочет - если налом в тумбе - но там стандартный функционал - кеш-ту-кард ... вы может выбрать кнопку Моно но вбить карту любого банка - там без разницы какой банк - это просто для оленей сделали кнопки разных банков типа чтоб свой искали ... а так это универсальный функциона и он дорого обходитсяф Изе поэтому и комисс такой ...

чтоб сделать дешево - надо делать через реестр - это уже нужен договор
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 08 січ, 2018 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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