Додано: Пон 08 січ, 2018 11:16

IMPRINTER написав: откуда прибыль?

тока от негресовиков.

интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...

шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...

айбоксы и т.п. - аналогично ...

расходы огромные ... а что в доходах?

несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? ... откуда прибыль?тока от негресовиков.интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ...шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ...айбоксы и т.п. - аналогично ...расходы огромные ... а что в доходах?несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? ...

Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.Пока что товарищи из экс-привата подтвердили, что очень хорошо знают чем подкормить клиента, в том числе в хорошем смысле - что нужно сделать, чтобы было привлекательно. Другие ленились, а эти сделали. Браво и спасибо!Но рентабельность никто не отменял, так что я тоже не думаю, что демо-режим будет бесконечным или даже продолжительным.