откуда прибыль? тока от негресовиков. интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ... шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ... айбоксы и т.п. - аналогично ... расходы огромные ... а что в доходах? несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки. а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.
Банк выдал уже несколько десятков тысяч карт. Фейсбук захлёбывался, пока фонтан не прикрыли, от визгов "какая хорошая карточка, я теперь ее всюду куда не попади сую и в банкоматы в том числе". Так что как сказал когда то Гороховский мне -"Вас 1%". А их "оленей" большинство. Так что его расчет скорее всего верен.
IMPRINTER написав:откуда прибыль? тока от негресовиков. интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ... шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ... айбоксы и т.п. - аналогично ... расходы огромные ... а что в доходах? несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? ...
Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.
Пока что товарищи из экс-привата подтвердили, что очень хорошо знают чем подкормить клиента, в том числе в хорошем смысле - что нужно сделать, чтобы было привлекательно. Другие ленились, а эти сделали. Браво и спасибо!
Но рентабельность никто не отменял, так что я тоже не думаю, что демо-режим будет бесконечным или даже продолжительным.
Faceless написав:Вопрос: если поступившее предложение превышает текущий лимит, то лимит будет повышен автоматически при согласии рефинансировать кредитку другого банка, или сначала нужно запросить увеличение лимита?
В предложении отправляется сразу информация о том, что банк готов увеличить лимит
Итого, что вышло по факту: Был лимит Мони 15000, их которых немного заюзано Предложено рефинансировать 30+ кгрн другой карты Сразу на все 30+ не вышло, выдавало ошибку в момент попытки блокировки 50 коп на целевой карте, пробовал несколько раз. Если повторно зайти в предложение, уже можно было поставить только сумму равную остатку лимита. Повысить лимит на моне не дали Погасил на весь остаток лимита - все прошло ок, моня тут же докинул лимита чуть сверху
Рекомендую Вику рефинансить
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Esq написав:Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.
Ну я например занес на остаток. Потому что хранить всё на привате жим-жим, особенно когда читаешь каждый день новости, то счета блокируют, то закон никак гарант не подпишет. Как-то это мутно всё. Поэтому половину сбережений закинул моньке. И кешбеком пользуюсь, и процент капает. Удобно.
Esq написав:Ну может еще кто-то свои занес и положил на баланс "высокий процент на остаток", но верится тоже слабо.
Ну я например занес на остаток. Потому что хранить всё на привате жим-жим, особенно когда читаешь каждый день новости, то счета блокируют, то закон никак гарант не подпишет. Как-то это мутно всё. Поэтому половину сбережений закинул моньке. И кешбеком пользуюсь, и процент капает. Удобно.
монька тоже любит лочить ... там же та же приматовская школа - не забывайте
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откуда прибыль? тока от негресовиков. интерченж сто пудов убыточен, т.к. не перекрывакет расходы на кешбек - горох думал будет средний показатель 1,2 ... ага ... щас ... шаровые манисенды стоят денег, оплаты провайдерам тоже ... айбоксы и т.п. - аналогично ... расходы огромные ... а что в доходах? несколько оленей смдящих внегрейса по крелитке? даже тут кормильцы всех банков не смогут перекрыть эти убытки. а бабки горох и к вложили в проект свои личные .. это не деньни акционеров и во взаимоотношении с универсалом думаю там мухи отдельно котлеты отдельно.
Ну я повинен сказати, що у групі бета-тестерів (тобто апріорі розумніших людей, які обрали моню свідомо) % спонсорів зашкалює. Про "лайфхаки" в стилі "зОчем знімати з карти ФОПа Примату бабло під 0,75%, якщо можна відправити на моню і зняти за 0,5%" я мовчу - їх там дофіга. Так що стратегія Гороха очевидна - побільше набрати клієнтської бази, благо Тігіпок бабло на кред ліміти підганяє без обмежень, і за рахунок оленів вийти для початку в 0. А проект збитковий однозначно. Кешбек, безкоштовні сенди і безкоштовне поповнення влітають Гороху явно не у 1,2%, а у всі 7%.... Ексім навпаки, ггг І якщо Моня платить Айбоксу 0,5% і Примату 0,5%, невже важко домовитися з Ізею за ті ж 0,5%? Терміналів повно, для оленів було б дуже зручно
Nighthawk написав:І якщо Моня платить Айбоксу 0,5% і Примату 0,5%, невже важко домовитися з Ізею за ті ж 0,5%? Терміналів повно, для оленів було б дуже зручно
А Изя 1% хочет. Гы-гы
изя 2,2% хочет - если налом в тумбе - но там стандартный функционал - кеш-ту-кард ... вы может выбрать кнопку Моно но вбить карту любого банка - там без разницы какой банк - это просто для оленей сделали кнопки разных банков типа чтоб свой искали ... а так это универсальный функциона и он дорого обходитсяф Изе поэтому и комисс такой ...
чтоб сделать дешево - надо делать через реестр - это уже нужен договор
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 08 січ, 2018 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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