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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:55
clientage написав: Webracer написав:
Як поповнити картку Монобанк по реквізитах? Підкажіть реквізити.
Открыть апликуху у себя на мабиле, нажать на пимпу "Пополнить св. карту", найти менюху "По реквизитам". Читать вдумчиво, т.к. такой реквизит как "ОКПО получателя - свой ИНН" ВАМ не нужен. Пополняха идёт на котловой счет и в назначении платежа все правильно указано
З іншого банку!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Додано: Вів 09 січ, 2018 12:55
jay2004 написав: GrafBV написав:
Пошла 2-я волна предложений
Повторно пришло предложение перекредитоватся?
Да.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:01
jay2004 написав: GrafBV написав:
Пошла 2-я волна предложений
Повторно пришло предложение перекредитоватся?
Да. Активно ищут оленей.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:01
Webracer написав: clientage написав: Webracer написав:
Як поповнити картку Монобанк по реквізитах? Підкажіть реквізити.
Открыть апликуху у себя на мабиле, нажать на пимпу "Пополнить св. карту", найти менюху "По реквизитам". Читать вдумчиво, т.к. такой реквизит как "ОКПО получателя - свой ИНН" ВАМ не нужен. Пополняха идёт на котловой счет и в назначении платежа все правильно указано
З іншого банку!
ПАТ "Універсал Банк"
МФО: 322001
ЄДРПОУ: 21133352
Рахунок: 29243998000001
В призначенні: Номер картки отримувача
Виправіть, якщо неправильно!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:19
BBC написав: jay2004 написав: GrafBV написав:
Пошла 2-я волна предложений
Повторно пришло предложение перекредитоватся?
Да. Активно ищут оленей.
Мені ще не приходило. А чому зразу оленей?
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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jay2004
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:21
jay2004 написав: BBC написав: jay2004 написав:
[quote="4260343:GrafBV"]Пошла 2-я волна предложений
Повторно пришло предложение перекредитоватся?
Да. Активно ищут оленей.
Мені ще не приходило. А чому зразу оленей?[/quote]Мне тоже не приходило. Запишите меня в предлагаемые олени )
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:02
Webracer написав:
В призначенні: Номер картки отримувача, ФІБ, ІПН
Виправіть, якщо неправильно!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:47
Пришло предложение перекредитоваться.
Видит мою задолженность в другой банке, которую я в конце месяца собирался погасить под грейс.
Не вижу большой разницы - платить в январе другой банке или в феврале дубогороху.
Имеет ли вообще смысл перекредитование для тех, кто не вылазит из грейса ?
Или оно актуально только для оленей-спонсоров ?
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mustbe
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:53
mustbe написав:
Не вижу большой разницы - платить в январе другой банке или в феврале дубогороху.
эта разница, обычно составляет +1% профита от кредзадолженности
По сути дела это отсрочка погашения на 1мес, даже более, т.к. у Мони нуна будет гаситься в конце февраля (жаль месяц коротковат
), т.к. у др. банок, обычно до 20..25 числа. Это предложение действительно месяц, можете и на этом спекульнуть, щительнее выбрав сам день перекридитования.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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