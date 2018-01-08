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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:55

  clientage написав:
  Webracer написав:Як поповнити картку Монобанк по реквізитах? Підкажіть реквізити.

Открыть апликуху у себя на мабиле, нажать на пимпу "Пополнить св. карту", найти менюху "По реквизитам". Читать вдумчиво, т.к. такой реквизит как "ОКПО получателя - свой ИНН" ВАМ не нужен. Пополняха идёт на котловой счет и в назначении платежа все правильно указано :wink:

З іншого банку!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:55

  jay2004 написав:
  GrafBV написав:Пошла 2-я волна предложений :)


Повторно пришло предложение перекредитоватся?

Да.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:01

  jay2004 написав:
  GrafBV написав:Пошла 2-я волна предложений :)


Повторно пришло предложение перекредитоватся?

Да. Активно ищут оленей.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:01

  Webracer написав:
  clientage написав:
  Webracer написав:Як поповнити картку Монобанк по реквізитах? Підкажіть реквізити.

Открыть апликуху у себя на мабиле, нажать на пимпу "Пополнить св. карту", найти менюху "По реквизитам". Читать вдумчиво, т.к. такой реквизит как "ОКПО получателя - свой ИНН" ВАМ не нужен. Пополняха идёт на котловой счет и в назначении платежа все правильно указано :wink:

З іншого банку!

ПАТ "Універсал Банк"
МФО: 322001
ЄДРПОУ: 21133352
Рахунок: ‎29243998000001
В призначенні: Номер картки отримувача

Виправіть, якщо неправильно!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:19

  BBC написав:
  jay2004 написав:
  GrafBV написав:Пошла 2-я волна предложений :)


Повторно пришло предложение перекредитоватся?

Да. Активно ищут оленей.


Мені ще не приходило. А чому зразу оленей?
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:21

Re: Monobank

jay2004 написав:
  BBC написав:
  jay2004 написав:[quote="4260343:GrafBV"]Пошла 2-я волна предложений :)


Повторно пришло предложение перекредитоватся?

Да. Активно ищут оленей.


Мені ще не приходило. А чому зразу оленей?[/quote]Мне тоже не приходило. Запишите меня в предлагаемые олени )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:02

Re: Monobank

  Webracer написав:В призначенні: Номер картки отримувача, ФІБ, ІПН

Виправіть, якщо неправильно!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:47

Пришло предложение перекредитоваться.
Видит мою задолженность в другой банке, которую я в конце месяца собирался погасить под грейс.
Не вижу большой разницы - платить в январе другой банке или в феврале дубогороху.
Имеет ли вообще смысл перекредитование для тех, кто не вылазит из грейса ?
Или оно актуально только для оленей-спонсоров ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:53

Re: Monobank

  mustbe написав:Не вижу большой разницы - платить в январе другой банке или в феврале дубогороху.

эта разница, обычно составляет +1% профита от кредзадолженности :)
По сути дела это отсрочка погашения на 1мес, даже более, т.к. у Мони нуна будет гаситься в конце февраля (жаль месяц коротковат :)), т.к. у др. банок, обычно до 20..25 числа. Это предложение действительно месяц, можете и на этом спекульнуть, щительнее выбрав сам день перекридитования.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 310311312313
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