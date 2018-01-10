У меня тоже этот 3D-Secure-пуш не мгновенно прилетает, а через секунд 20-30. В других банках за это время уже проходит и оплата, и смс о покупке.
Пуш о расчётах - мгновенно
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:28
У меня тоже этот 3D-Secure-пуш не мгновенно прилетает, а через секунд 20-30. В других банках за это время уже проходит и оплата, и смс о покупке.
Пуш о расчётах - мгновенно
Всё IMHO
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:17
Я заметил что нужно приложение держать открытым в момент покупки, тогда пуш мгновенно, в других случаях только смс.
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:47
Re: Monobank
У меня такое было на версии с 4пда, когда запустили в плеймаркете - установил ее и все прошло)
Додано: Сер 10 січ, 2018 18:14
При этом интернет лимит не имеет значегия, его просто автоматом поднимают если подтвердить пуш.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 10 січ, 2018 18:43
и для п2п тоже?
просто у них как у примата интернет-лимит на "рисковые операции" наверное, а те что они считают рисковыми это знал тока корезоид ну и все п2п ...
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Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27
А я забыл изменить лимит. Нажал оплатить и получил отлуп. Только когда изменил лимит со 2й попытки прошла оплата.
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27
Ratatui
что была за оплата?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:10
Платил на сайте Жилкомсервиса. Тоже уперся в интернет-лимит, оплата не удалась. Поднял лимит - все нормально прошло.
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:56
Re: Monobank
Точно, є такий нюанс, а раніше і не помічав.
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:05
Re: Monobank
Аналогічно, якщо підвердити оплату.
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