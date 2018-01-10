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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:28

У меня тоже этот 3D-Secure-пуш не мгновенно прилетает, а через секунд 20-30. В других банках за это время уже проходит и оплата, и смс о покупке.
Пуш о расчётах - мгновенно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:17

Я заметил что нужно приложение держать открытым в момент покупки, тогда пуш мгновенно, в других случаях только смс.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:47

Re: Monobank

У меня такое было на версии с 4пда, когда запустили в плеймаркете - установил ее и все прошло)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:14

  IMPRINTER написав:Arbitr

пуш с надписью оплатить ... жмете ее и подтверждаете оплату

При этом интернет лимит не имеет значегия, его просто автоматом поднимают если подтвердить пуш.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:43

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:Arbitr

пуш с надписью оплатить ... жмете ее и подтверждаете оплату

При этом интернет лимит не имеет значегия, его просто автоматом поднимают если подтвердить пуш.


и для п2п тоже?

просто у них как у примата интернет-лимит на "рисковые операции" наверное, а те что они считают рисковыми это знал тока корезоид ну и все п2п ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:Arbitr

пуш с надписью оплатить ... жмете ее и подтверждаете оплату

При этом интернет лимит не имеет значегия, его просто автоматом поднимают если подтвердить пуш.


А я забыл изменить лимит. Нажал оплатить и получил отлуп. Только когда изменил лимит со 2й попытки прошла оплата.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27

Ratatui
что была за оплата?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:10

Платил на сайте Жилкомсервиса. Тоже уперся в интернет-лимит, оплата не удалась. Поднял лимит - все нормально прошло.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:56

Re: Monobank

BBC написав:При этом интернет лимит не имеет значегия, его просто автоматом поднимают если подтвердить пуш.

Точно, є такий нюанс, а раніше і не помічав.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:05

Re: Monobank

IMPRINTER написав:и для п2п тоже?

Аналогічно, якщо підвердити оплату.

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stryzhko
 
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  #<1 ... 313314315316
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