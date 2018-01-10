В таких случаях мы только можем передать информацию в международную платежную систему, которая уже делает запрос в банк - владельца терминала с просьбой о настройке терминала.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:04
В таких случаях мы только можем передать информацию в международную платежную систему, которая уже делает запрос в банк - владельца терминала с просьбой о настройке терминала.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:05
Можно ли как то инициировать повторную отправку приглашения о перекредитовании ?
Или просто ждать в приложении ?
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:08
и как вы это обосновываете? со слов клиента?
типа наш клиент пошел купить кефир думал будет мсс "молочные продукты", а там оказалось, что "моющие средства"?
думаю МПС с таким обоснованием вас пошлет куда подальше.
за мсс отвечает банк-эквайер ... я понимаю вы бы по "дружески" написали в банк-эквайер торговой точки об этом это еще понятно ... они бы может прислушались бы и исправили ... а чего МПС должно вам наслово поверить?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 16:16
Упс...
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