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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:04

  5929966 написав:вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (


В таких случаях мы только можем передать информацию в международную платежную систему, которая уже делает запрос в банк - владельца терминала с просьбой о настройке терминала.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:05

Можно ли как то инициировать повторную отправку приглашения о перекредитовании ?
Или просто ждать в приложении ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:08

  monobank_ua написав:
  5929966 написав:вот и меня постигла участь формчан - моняводов ) рассчитался в сильпо картой, кешбек стоял -продукты питания... моня видит эту транзакцию как ресторан сильпо )) сказали не правильная настройка терминала -я думал с крупными торг сетями все норм(.
исправлять поддержка отказалась (


В таких случаях мы только можем передать информацию в международную платежную систему, которая уже делает запрос в банк - владельца терминала с просьбой о настройке терминала.


и как вы это обосновываете? со слов клиента?
типа наш клиент пошел купить кефир думал будет мсс "молочные продукты", а там оказалось, что "моющие средства"?
думаю МПС с таким обоснованием вас пошлет куда подальше.
за мсс отвечает банк-эквайер ... я понимаю вы бы по "дружески" написали в банк-эквайер торговой точки об этом это еще понятно ... они бы может прислушались бы и исправили ... а чего МПС должно вам наслово поверить?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:16

  mustbe написав:Можно ли как то инициировать повторную отправку приглашения о перекредитовании ?
Или просто ждать в приложении ?


  mustbe написав:Пришло предложение перекредитоваться.
Видит мою задолженность в другой банке, которую я в конце месяца собирался погасить под грейс.
Не вижу большой разницы - платить в январе другой банке или в феврале дубогороху.
Имеет ли вообще смысл перекредитование для тех, кто не вылазит из грейса ?
Или оно актуально только для оленей-спонсоров ?


Упс... :wink:
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